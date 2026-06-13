Franco Colapinto completó la tercera práctica libre antes de la qualy: cómo le fue

El piloto argentino de Alpine cerró una actuación discreta al cabo de las prácticas libres en el Gran Premio de España.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una discreta actuación y terminó decimocuarto en la práctica libre 3 del Gran Premio de España de Fórmula 1.

Colapinto registró un mejor tiempo de 1:17,733 y terminó a un segundo y 946 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico George Russell (Mercedes).

A lo largo de toda la sesión hubo muy poca actividad, ya que los equipos preferían esperar el momento adecuado para sacar a sus pilotos a pista, teniendo en cuenta también que cada vuelta vale oro en este circuito ya que los neumáticos demostraron sufrir un gran desgaste en las primeras prácticas libres.

Colapinto se mantuvo durante gran parte de esta FP3 en las últimas posiciones. Recién a falta de poco menos de 10 minutos pudo ubicarse decimotercero, aunque su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, terminó mejorando su registro para bajarlo al decimocuarto puesto final.

franco colapinto esp2

En lo que respecta a las primeras posiciones, el mejor tiempo fue para Russell, que quiere recuperarse luego de no sumar puntos en las carreras principales de los Grandes Premios de Canadá y Mónaco.

En la segunda posición finalizó el australiano Oscar Piastri (McLaren), a 214 milésimas, mientras que el top 5 lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari).

Por otra parte, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) quedó sexto y el líder del campeonato, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), séptimo. La actividad en el GP de España continuará a las 11 de la mañana de este sábado, con la clasificación para la carrera del domingo.

A qué hora y cómo ver el Gran Premio de España

Sábado 13:

Clasificación a las 11

Domingo 14:

Carrera a las 10

En Argentina, la Fórmula 1 puede verse por Fox Sports y Disney+ Premium. Además, F1 TV ofrece distintas alternativas: el plan básico F1 TV Access cuesta $6.261 por mes o $53.798 por año y permite acceder a datos en vivo, tiempos, posiciones, telemetría, mapas de pilotos, archivo histórico y contenido complementario. Para ver la actividad en vivo, F1 TV Pro cuesta $14.333 por mes o $125.552 por año.

El argentino Mattia Colnaghi tuvo que abandonar la sprint en Fórmula 3

El piloto argentino de Fórmula 3, Mattia Colnaghi (MP Motorsport), debió abandonar la carrera sprint del Gran Premio de España por problemas en su monoplaza.

Colnaghi, que había clasificado en el decimosexto lugar este viernes, debió salir desde boxes por un problema en un sensor de la caja de cambios e incluso prefirió no dar la vuelta previa. Ya en la carrera, el representante nacional tuvo que retirarse luego de solo tres giros para evitar agravar el problema y así apuntar a llegar de la mejor manera posible al domingo.

En lo que respecta al desarrollo de la carrera, el triunfo fue para el australiano James Wharton (Prema Racing), mientras que el podio lo completaron el británico Freddie Slatter (Trident) y el chino Gerrard Xie (DAMS).

En lo que respecta a la pelea por el título, Slatter pudo alcanzar en la primera posición con 43 puntos al estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing), quien abandonó por un despiste.

La actividad en el GP de España de Fórmula 3 concluirá este domingo, cuando se lleve a cabo la carrera principal a las 3:40 de la madrugada.