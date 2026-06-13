Franco Colapinto no pudo pasar a Q3, pero superó a Pierre Gasly

El piloto argentino de Alpine largará delante de su compañero y sueña con sumar puntos en el Gran Premio de España

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Q2 de la clasificación y largará decimotercero en la carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1 . De todas maneras, el argentino tendrá una buena oportunidad en la carrera para pelear por volver a terminar en puestos de puntos.

Su compañero de equipo en Alpine , el francés Pierre Gasly , quedó por debajo de Colapinto y largará una posición detrás suyo. Por otro lado, la pole position fue para el británico George Russell (Mercedes) , quien quiere recortar distancias con el líder del campeonato, que es el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) .

La clasificación comenzó muy bien para el argentino, ya que en la Q1 terminó duodécimo gracias a su registro de 1:16,590. Sin embargo, en la Q2 no pudo lucirse y además sufrió la falta de adherencia durante su vuelta rápida, por lo que se tuvo que conformar solo con el decimotercer lugar.

Colapinto ARG GP España Portada

Pese a la posición obtenida en la clasificación, Colapinto tendrá una muy buena oportunidad para terminar en la zona de puntos, ya que en ritmo de carrera los Alpine se mostraron en buena forma y además el pilarense es uno de los mejores largando dentro de la parrilla.

En lo que respecta a la zona alta de la tabla, Russell se quedó con la pole position gracias a su gran tiempo de 1:14,679, lo que le permitió finalizar 64 milésimas por delante de su escolta, que será el también británico Lewis Hamilton (Ferrari).

En la tercera posición iniciará el italiano y líder del campeonato, Antonelli, mientras que el top 5 lo completaron el británico Lando Norris (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

La carrera del Gran Premio de España está programada para este domingo a las 10 de la mañana (hora de Argentina). La gestión de los neumáticos será un factor fundamental, ya que a lo largo de todo el fin de semana casi todos los pilotos se mostraron muy disconformes con su desgaste y la poca adherencia.

Así largarán en el GP de España

1- George Russell (Mercedes)

2- Lewis Hamilton (Ferrari)

3- Kimi Antonelli (Mercedes)

4- Lando Norris (McLaren)

5- Max Verstappen (Red Bull)

6- Isack Hadjar (Red Bull)

7- Oscar Piastri (McLaren)

8- Liam Lawson (Racing Bulls)

9- Nico Hulkenberg (Audi)

10- Charles Leclerc (Ferrari)

11- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

12- Gabriel Bortoleto (Audi)

13- Franco Colapinto (Alpine)

14- Pierre Gasly (Alpine)

15- Oliver Bearman (Haas)

16- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

17- Esteban Ocon (Haas)

18- Alexander Albon (Williams)

19- Sergio Pérez (Cadillac)

20- Valtteri Bottas (Cadillac)

21- Lance Stroll (Aston Martin)

22- Fernando Alonso (Aston Martin)

A qué hora y cómo ver el Gran Premio de España

Domingo 14:

Carrera a las 10

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