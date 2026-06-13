Franco Colapinto va por los puntos en el Gran Premio de España: hora y cómo ver

Franco Colapinto disputará este domingo el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló, por la séptima fecha de la temporada 2026. La carrera comenzará a las 10.00 de la mañana de Argentina y podrá verse en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium , con el argentino de Alpine en busca de avanzar desde la mitad de la grilla.

El piloto pilarense largará desde la 13ª posición después de una clasificación exigente. Colapinto logró superar el primer corte y meterse en la Q2, pero no consiguió acercarse a los puestos de la Q3 y quedó a tres lugares de la zona que reparte puntos, en un fin de semana en el que el rendimiento del auto no terminó de acompañarlo.

Las prácticas libres tampoco fueron sencillas para el argentino, que arrastró dificultades de balance desde el viernes y no logró sentirse cómodo con el Alpine . Tras la clasificación, reconoció que el auto no respondió como esperaba y que el desgaste de neumáticos fue uno de los puntos más complicados, aunque remarcó que desde el 13° lugar todavía hay margen para intentar una buena estrategia en carrera.

Franco Colapinto se refirió a la actuación de su auto con el correr de las prácticas libres y terminó por explotar contra su rendimiento luego de la clasificación, donde terminó decimotercero, "traté de extraer todo lo que podía del auto, pero no hace lo que quiero, voy haciendo drift en toda la pista".

colapinto españa 1

Además sumó, "vamos lento, es muy malo el balance, no le encontramos la vuelta este fin de semana. Nada funciona y es bastante frustrante. Casi termino contra la pared tres veces". el argentino también declaró que intentó "ir al límite" pero "el auto hace lo que quiere".

De igual manera se mostró optimista con lo que podría ser su papel en el Gran Premio de Barcelona, ya que "largando 13° hay oportunidades y no estamos tan lejos de los puntos, vamos a intentar hacer una buena carrera" y apuntó a hacer una actuación mejor en los próximos circuitos, "hay que trabajar, traer mejoras, poner el auto en una ventana mejor y ojalá que seamos más competitivos".

La pole position quedó en manos de George Russell, que marcó el mejor tiempo con Mercedes. Lewis Hamilton partirá desde el segundo lugar con Ferrari y Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, saldrá tercero con el otro Mercedes. En Alpine, Pierre Gasly largará 14°, justo detrás de Colapinto, por lo que ambos buscarán recuperar terreno desde una zona similar de la parrilla.

Cómo ver la Fórmula 1 en Argentina

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