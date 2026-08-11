Incautaron más de 80 kilos de marihuana en el micro de San Pablo

La delegación del club brasilero se encuentra en La Paz para disputar su encuentro por la Copa Sudamericana.

El micro que iba a transportar al plantel de San Pablo durante su estadía en Bolivia fue incautado este martes en Cochabamba con 86,5 kilos de marihuana, según informó el sitio boliviano Red Uno. El equipo brasilero se encuentra en el país para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Bolívar .

La operación estuvo a cargo de la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (UMOPAR). Durante el procedimiento, las autoridades encontraron cuatro bolsas que contenían la droga dentro del vehículo y como consecuencia del operativo , tres personas fueron detenidas. Según la información difundida, se trataba de los conductores responsables del servicio de transporte contratado para la delegación brasileña.

La empresa Buses Cosmos, encargada de trasladar al plantel , debió proporcionar otro micro para cumplir con el servicio previsto. El vehículo de reemplazo fue puesto a disposición del club en el horario acordado y la delegación pudo mantener su cronograma habitual.

La Policía de Bolivia INCAUTÓ ¡86 KILOS DE MARIHUANA! en el micro que iba a transportar al PLANTEL DEL SÃO PAULO antes del partido vs Bolívar. La empresa de logístico proporcionó otro micro para trasladar a la delegación y TRES PERSONAS FUERON DETENIDAS. La imagen es… pic.twitter.com/vlje4HMCNU

Desde São Paulo confirmaron que el club no fue informado sobre el procedimiento y que no tuvo contacto con el micro incautado. La institución también precisó que otro vehículo de la misma empresa había prestado servicio con normalidad durante la noche del lunes, cuando trasladó a la delegación desde el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra hasta el hotel.

La logística del equipo brasileño en Bolivia fue organizada de manera especial debido a las condiciones de altitud. San Pablo decidió instalarse en Santa Cruz de la Sierra, ubicada a unos 400 metros sobre el nivel del mar, para realizar allí su preparación antes del partido.

La delegación viajará a La Paz apenas unas horas antes del encuentro ante Bolívar, con el objetivo de permanecer el menor tiempo posible en una ciudad situada a más de 3.600 metros de altitud. El club, por lo tanto, no estuvo involucrado ni tuvo contacto con el vehículo durante el operativo en Cochabamba.

A delegação tricolor já está no estádio Hernando Siles!#VamosSãoPaulo



Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/wyNV5go79v — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 11, 2026

Independiente Rivadavia sigue haciendo historia en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia hizo un gran trabajo en Brasil y empató 0 a 0 en su visita al Maracaná ante Fluminense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que dejó la serie abierta para la vuelta y se mantiene invicto en el torneo. En la fase de grupos ya había hecho historia al ganarle al mismo rival en el mítico estadio brasilero.

El delantero Maximiliano Salas, de flojo paso por River y flamante refuerzo de la Lepra, tuvo una noche protagonista, ya que fue el que más insistió en el ataque del elenco mendocino y presionó a la defensa rival para generar peligro, pero al cuadro dirigido por Alfredo Berti le costó encontrar situaciones para convertir.

La vuelta tendrá lugar el próximo martes 18 de agosto a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en lo que será el partido que definirá el pase a a los cuartos de final del torneo, en donde se medirán ante el vencedor del duelo entre Platense y Coquimbo Unido de Chile.