En busca de su cuarta victoria seguida, Deportivo Rincón juega de local

El representante neuquino comenzó con dos victorias al hilo y quieren los tres puntos en su casa. El Papero está en zona de descenso.

Deportivo Rincón sale a la cancha en casa con la misión de seguir firme en la cima de la Reválida. El León del Norte Neuquino comenzó de gran manera el torneo y, tras su victoria en Viedma , recibe en Rincón de los Sauces a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi , un rival que viene en la zona media de la tabla con una victoria y busca escalar posiciones .

Los clubes se volverán a ver las caras luego de un año , y el antecedente lo tendrá al local como favorito .

En el Elías Moisés Gómez comenzará a rodar la pelota a partir de las 15:00 bajo las órdenes del cordobés Fernando Rekers . El juez principal contará con la asistencia de Emanuel Serale y Romina Luján , mientras que Lautaro Carro será el cuarto árbitro y completará el cuerpo arbitral para un encuentro que se anticipa intenso desde el pitazo inicial.

Facundo Cruz es el nuevo goleador de Rincón. Fotos: Agustín Cortez. Prensa Rincón.

Antecedentes: victorias repartidas y recuerdos recientes

La última vez que se vieron las caras fue en el cierre de la etapa Regular de la temporada pasada. En la fecha 18, el Papero se quedó con la victoria en Nicanor Otamendi por 2 a 1.

Imanol Iriberri anotó por duplicado para los bonaerenses, mientras que Agustín Lezcano descontó para los neuquinos. En suelo neuquino, por la fecha 9 de aquella Fase Regular, el León se quedó con la victoria con un gol de Facundo Miguel en el inicio del encuentro, lo que demuestra que el historial reciente está equilibrado.

El León, puntero con puntaje ideal

El León logró despertarse y comenzó la Reválida con seis puntos de seis posibles. En el debut, derrotó a Guillermo Brown por 2 a 0 en Rincón de los Sauces, y en su visita a la capital rionegrina, en un duelo de muchos goles, venció a Sol de Mayo por 4 a 2. Estas victorias lo ubican como puntero del grupo, con una ofensiva demoledora que ya lleva seis tantos a favor y solo dos en contra. El equipo dirigido por el cuerpo técnico llega con confianza plena y el apoyo de su gente para seguir sumando.

Círculo Deportivo, en busca de regularidad

El Papero comenzó la Reválida lejos de casa y con una derrota ante FADEP por 1 a 0. Sin embargo, en la segunda jornada remontó y venció a Guillermo Brown en el Guillermo Trama con un gol de Rodrigo Juárez a los 20 minutos de comenzado el duelo.

Con esta victoria, se ubica quinto hasta el momento, en la zona media de la tabla, y necesita sumar de a tres para alejarse del descenso y acercarse a los puestos de vanguardia. El conjunto de Nicanor Otamendi buscará romper la racha de local del León y llevarse un resultado positivo que lo impulse en la clasificación.

Transmisión y fecha completa

El encuentro tendrá la habitual transmisión radial de La Primera AM550, para que todos los hinchas puedan seguir cada detalle del partido.

La fecha en la Zona B de la Reválida se completa con los siguientes encuentros:

11:30 | Russell, Mendoza | FADEP vs. Costa Brava

15:00 | Raúl Conti | Guillermo Brown (Puerto Madryn) vs. Juventud Unida (San Luis)

15:00 | Rawson | Germinal vs. Santamarina

21:15 | San Martín de Mendoza | San Martín vs. Sol de Mayo (Viedma)

Deportivo Rincón tiene la oportunidad de afianzarse en la punta y demostrar que su arranque arrollador no fue casualidad. Círculo Deportivo, por su parte, buscará dar el golpe en la mesa y mostrar que su victoria en la fecha pasada fue el punto de inflexión que necesitaba. El Moisés Gómez será el escenario de un duelo que promete emociones y fútbol de alto voltaje.