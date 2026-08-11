CONMEBOL confirmó cuándo jugará River por Copa Sudamericana tras la suspensión del partido

El Millonario ya tiene días y horarios para la serie ante Independiente Santa Fe, que se postergó por el terremoto en Colombia.

El encuentro entre River Plate e Independiente Santa Fe en Bogotá por la Copa Sudamericana tuvo que ser reprogramado por el terremoto que azotó a Colombia. CONMEBOL confirmó los días y horarios para la serie de octavos de final, que se atrasará una semana con respecto al calendario inicial.

La ida será el 19 de agosto en Bogotá, a las 21:30 de Argentina, mientras que la vuelta se jugará en el Monumental una semana después a la misma hora, para definir al último clasificado a cuartos de final.

A la par, se confirmó que la otra serie que tuvo que ser postergada, entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por Copa Libertadores , se jugará el martes 18 de agosto la ida y el 25 la vuelta en Ecuador.

Días y horarios de @SantaFe vs. @RiverPlate por los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/dXyuu1fBJa

Días y horarios de @cdtolima vs. @IDV_EC por los Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/zJkBc7ZaoC — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 11, 2026

River podrá llevar visitantes ante Banfield

El público de River podrá acercarse al estadio Florencio Sola el domingo 30 de agosto, al confirmarse la presencia de espectadores visitantes en el duelo entre el Millonario y Banfield. Esta iniciativa es parte de un plan que viene incorporando la AFA hace unos meses, probando en ciertos partidos la vuelta de ambos públicos.

La decisión fue aprobada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a través del Aprevide, con la intención de que “cada vez más encuentros puedan volver a jugarse con las dos parcialidades”.

El encuentro constará de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 y está pactado para el domingo 30 de agosto, desde las 15:00. Los simpatizantes de River podrán acompañar a su club en condición de visitante por primera vez en el torneo, al confirmarse el pedido de la dirigencia del “Taladro” de recibirlos.

Luego de algunos días en evaluación por el Aprevide, el ministerio decidió aceptar la solicitud de la junta directiva que encabeza el presidente Matías Mariotto, quien en más de una ocasión optó por recibir público visitante para aumentar la venta de entradas y destinar los ingresos, según declaró, a saldar deudas salariales de empleados del club.

RIVER VUELVE A LLEVAR VISITANTES



Mediante un comunicado oficial, APREVIDE informó que el duelo por la fecha 7 del Clausura entre Banfield y River se disputará con la presencia del público Millonario en el Florencio Sola.



"El Ministerio de Seguridad de la Provincia de… pic.twitter.com/N0TYwOPCHb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 11, 2026

Acorde a lo confirmado desde el club local, y en diferencia a las últimas veces que recibió simpatizantes de otros clubes, los visitantes serán ubicados en la tribuna Osvaldo Fani, con aproximadamente 7.000 entradas disponibles para la venta, cuyos aranceles no han sido confirmados hasta el momento.

Esta será la cuarta vez que Banfield reciba hinchas rivales en la gestión Mariotto: la primera vez fue en octubre del año pasado, por el Torneo Clausura 2025 y ante Racing, mientras que Huracán visitó el Florencio Sola en la primera fecha del Apertura 2026 y la Academia volvió a hacerlo en febrero de este año.

Además, se tratará de la primera vez que River visite al “Taladro” desde febrero de 2019, en un empate 1-1 entre los equipos que entonces dirigían Marcelo Gallardo y Hernán Crespo, mientras que el último encuentro con público de ambas instituciones se dio a principios de 2023, por la semifinal de un discontinuado Trofeo de Campeones 2020, en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.