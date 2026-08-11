Boca se sobrepuso a un mal arranque y venció a Recoleta por la ida de los octavos de final

El Xeneize jugó un gran segundo tiempo e irá a Paraguay con una ventaja de dos goles para buscar la clasificación.
Boca venció 3-1 a Recoleta de Paraguay en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize comenzó perdiendo por un gol tempranero, pero lo dio vuelta en el segundo tiempo con goles de Ascacibar, Delgado y Flores.
Más allá de la ventaja de dos goles de cara a la vuelta, los dirigidos por el Vasco Arruabarrena pudieron haberse ido con una goleada definitiva, ya que tuvo casi 40 tiros al arco en todo el partido.
Así fue el partido entre Boca y Recoleta
El conjunto visitante se puso en ventaja a los cinco minutos, con un disparo de Ríos desde el borde del área, que se desvió en Lozano y se le metió en el palo derecho a Montero, que no tuvo respuesta.
Boca tuvo una situación clara para el empate a los 14 minutos, cuando Aranda cortó desde la derecha hacia el centro y encontró a Ascacibar en el área, que cabeceó apenas desviado.
A los 21 minutos, el Xeneize avanzó por la izquierda con Flores, que recortó para dentro y lo encontró a Merentiel en el área, que con un taco habilitó a Aranda, que disparó a centímetros del palo derecho de Ferreira y se volvió a perder el empate.
Tras una pérdida de Paredes, Montero salvó en un mano a mano lo que era el 2-0 de Recoleta. Unos minutos después, Merentiel tuvo el empate tras un gran giro en el área, pero su definición se fue desviada.
En una misma jugada, a los 39 minutos, Boca se perdió dos veces el 1-1: primero, Merentiel cabeceó al palo tras un centro de Flores, y en el rebote, Delgado disparó y la pelota pegó en el travesaño dos veces.
Al final del primer tiempo, Recoleta se quedó con 10 jugadores: Báez le pegó un codazo a la pasada a Flores, y tras la revisión del VAR, el árbitro decidió sacar la roja directa.
A los cuatro minutos de la segunda parte, Boca logró el empate que tanto merecía: Aranda lo encontró a Villa (recién ingresado) por izquierda y luego de un centro atrás, Ascacibar definió de volea para el 1-1.
En una ráfaga, tan solo dos minutos después del empate, Villa, que esta vez apareció por derecha, tiró un gran centro para la aparición de Delgado, que cabeceó entre los centrales y puso el 2-1.
A los 17 minutos del segundo tiempo, Boca amplió la ventaja con un golazo de Flores: tras un pase interno de Paredes, Merentiel habilitó con el taco al juvenil, que sacó un fuerte derechazo, imposible para el arquero, para el 3-1.
Recoleta acumuló peores noticias: además de la desventaja de dos goles, se quedó con nueve jugadores, ya que Mosquera se fue expulsado por doble amarilla, tras una dura entrada a Flores, que provocó las dos rojas del visitante.
Los datos del partido entre Boca y Recoleta
- Boca Juniors (Arg) 3-1 Recoleta FC (Par)
- Copa Sudamericana
- Octavos de final-Ida
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó
- Árbitro: Piero Maza (Chile)
- VAR: Juan Lara (Chile)
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera; Wilfrido Báez, Juan Franco, Ronal Domínguez, Pedro Ríos; Paul Charpentier, Aldo González. DT: Jorge González.
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