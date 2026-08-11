Insólita situación en el Ducó: Boca hizo el saque inicial en los dos tiempos

En el encuentro ante Recoleta por Copa Sudamericana, ocurrió una curiosidad que no fue alertada por el arbitraje.

Boca venció a Recoleta 3-1 en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana . En el encuentro disputado en el Tomás Adolfo Ducó ocurrió una insólita situación: el arbitraje no se dio cuenta que el Xeneize hizo el saque inicial en ambos tiempos.

El sorteo le dio el puntapié inicial en la primera parte, por lo que sorprendió a la transmisión y a los medios cuando el equipo argentino volvió a sacar en la segunda parte, en la que arrasó a su rival y le dio vuelta el partido.

El Xeneize comenzó perdiendo por un gol tempranero, pero lo dio vuelta en el segundo tiempo con goles de Ascacibar, Delgado y Flores. Más allá de la ventaja de dos goles de cara a la vuelta, los dirigidos por el Vasco Arruabarrena pudieron haberse ido con una goleada definitiva, ya que tuvo casi 40 tiros al arco en todo el partido.

LO MÁS INSÓLITO DEL DÍA: Boca sacó del medio ¡EN LOS DOS TIEMPOS! frente a Recoleta por la #Sudamericana . Increíble. #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kkblxMnyXF

El conjunto visitante se puso en ventaja a los cinco minutos, con un disparo de Ríos desde el borde del área, que se desvió en Lozano y se le metió en el palo derecho a Montero, que no tuvo respuesta.

¡GOL DE RECOLETA, QUE LE GANA A BOCA!



Remate de Ríos con desvío en el medio, el equipo paraguayo se pone 1-0 en Huracán



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Boca tuvo una situación clara para el empate a los 14 minutos, cuando Aranda cortó desde la derecha hacia el centro y encontró a Ascacibar en el área, que cabeceó apenas desviado.

A los 21 minutos, el Xeneize avanzó por la izquierda con Flores, que recortó para dentro y lo encontró a Merentiel en el área, que con un taco habilitó a Aranda, que disparó a centímetros del palo derecho de Ferreira y se volvió a perder el empate.

Tras una pérdida de Paredes, Montero salvó en un mano a mano lo que era el 2-0 de Recoleta. Unos minutos después, Merentiel tuvo el empate tras un gran giro en el área, pero su definición se fue desviada.

En una misma jugada, a los 39 minutos, Boca se perdió dos veces el 1-1: primero, Merentiel cabeceó al palo tras un centro de Flores, y en el rebote, Delgado disparó y la pelota pegó en el travesaño dos veces.

DOS MILAGROS EN EL ÁREA DE RECOLETA



El palo y el travesaño salvaron al equipo paraguayo del empate de Boca.



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Al final del primer tiempo, Recoleta se quedó con 10 jugadores: Báez le pegó un codazo a la pasada a Flores, y tras la revisión del VAR, el árbitro decidió sacar la roja directa.

A los cuatro minutos de la segunda parte, Boca logró el empate que tanto merecía: Aranda lo encontró a Villa (recién ingresado) por izquierda y luego de un centro atrás, Ascacibar definió de volea para el 1-1.

GOLAZO DE ASCACIBAR PARA EMPATAR



Centro de Villa y volea del Ruso para poner el 1-1 de Boca ante Recoleta.



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En una ráfaga, tan solo dos minutos después del empate, Villa, que esta vez apareció por derecha, tiró un gran centro para la aparición de Delgado, que cabeceó entre los centrales y puso el 2-1.

¡LO DIO VUELTA BOCA EN UNA RÁFAGA!



Otra asistencia de Villa, ahora para Milton Delgado. El Xeneize le gana 2-1 a Recoleta.



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A los 17 minutos del segundo tiempo, Boca amplió la ventaja con un golazo de Flores: tras un pase interno de Paredes, Merentiel habilitó con el taco al juvenil, que sacó un fuerte derechazo, imposible para el arquero, para el 3-1.

¡¡PERO QUÉ GOLAZO DEL PIBE FLORES!!



IMPRESIONANTE LA VOLEA DEL JUVENIL PARA PONER EL 3-1 CONTRA RECOLETA.



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Recoleta acumuló peores noticias: además de la desventaja de dos goles, se quedó con nueve jugadores, ya que Mosquera se fue expulsado por doble amarilla, tras una dura entrada a Flores, que provocó las dos rojas del visitante.