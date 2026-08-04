Las duras declaraciones de Salas tras su salida de River: "En los últimos dos meses no me sentí jugador"

El delantero cerró su llegada a Independiente Rivadavia tras haber sido apartado por el Millonario en esta pretemporada.

Maximiliano Salas hizo un duro descargo contra la dirigencia de River tras abandonar la institución para jugar en Independiente Rivadavia . El delantero fue uno de los apartados del plantel , que se entrenaban en el predio de Cantilo y fueron apodados como "La banda del conteiner".

Salas, que había protagonizado una llegada polémica al Millonario, que pagó su cláusula de casi 10 millones a Racing , no rindió como se esperaba y fue separado del plantel. El futbolista fue contundente sobre esta etapa: "En los últimos dos meses no me sentí jugador".

River sorprendió antes del inicio de la pretemporada con un duro comunicado en el que marcaba una fuerte decisión: apartar a una gran parte del plantel profesional. La idea en un principio era desprenderse de los futbolistas mediante ventas, pero no llegaron tantas ofertas y muchos se aferraron a los altos contratos que la dirigencia firmó.

Salas fue uno de los jugadores apartados, a pesar de haber sumado muchos minutos con el Chacho Coudet a cargo. El delantero contó en diálogo con Radio La Red como se enteró de la decisión: "Longoria nos llamó y nos dijo que no teníamos que presentarnos con el plantel, fue por teléfono".

"EL GERENTE DEPORTIVO (LONGORIA) NOS AVISÓ QUE NO NOS IBA A TENER EN CUENTA." Maxi Salas contó cómo recibió la noticia de que iba a ser apartado del plantel de River.



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Los futbolistas apartados no viajaron a la pretemporada que hizo el plantel en España, y tuvieron que entrenarse aparte en el predio de Cantilo, que al no tener vestuarios terminados, se improvisó con un contenedor para que puedan cambiarse y compartir entre ellos, algo que no gustó mucho a los profesionales: "No comparto la decisión de River, somos seres humanos. Estoy muy enojado con River, nos trataron muy mal. No merecíamos terminar así".

"Somos personas, no está bueno estar encerrado en un contenedor. El año que tuvimos no fue malo, llegamos a la final. Si llegas todos los días enojado a Cantilo, te querías pegar un tiro", añadió Salas sobre el trato de la dirigencia de River.

MAXI SALAS ROMPIÓ EL SILENCIO LUEGO DE SU SALIDA DE RIVER: "SI LLEGÁS TODOS LOS DÍAS ENOJADO A CANTILO, TE QUERÉS PEGAR UN TIR*"



“En los últimos meses no me sentí jugador. Se tomó la decisión de apartar a algunos jugadores, no la comparto, porque más allá de futbolistas,… pic.twitter.com/6BGEcVji7T — doble amarilla (@okdobleamarilla) August 4, 2026

Salas jugará en Independiente Rivadavia

Salas dejó River y viajó este martes a Mendoza para sumarse a Independiente Rivadavia, donde será dirigido por Alfredo Berti. El Millonario lo cedió a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra cercana a los cuatro millones de dólares.

El atacante zurdo, de 28 años, fue recibido en Mendoza y manifestó su entusiasmo por incorporarse a la Lepra: “Nunca dudé en venir a Independiente Rivadavia”, afirmó apenas bajó del avión. Y agregó: “Con muchas ganas de jugar, estuve entrenando bien, nunca paramos. Si el técnico dice que estoy para jugar, juego. Cuando él diga”.

RUMBO A MENDOZA: MAXI SALAS JUGARÁ EN INDEPENDIENTE RIVADAVIA



El delantero deja River para sumarse a préstamo al puntero de la tabla anual. pic.twitter.com/VbQvTrlaaH — TyC Sports (@TyCSports) August 4, 2026

Consultado por la posibilidad de tomarse revancha después de las críticas que recibió durante su paso por River, Salas fue contundente: “¿Y a vos qué te parece? Siempre hay revancha en el fútbol”.

Salas cerró su ciclo en River después de 37 partidos, siete goles y dos asistencias. El delantero llega a Independiente Rivadavia por pedido de Berti y para ocupar el lugar que dejó Sebastián Villa, quien se marchó a Boca.