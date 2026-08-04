Cómo avanza la recuperación de Ángel Correa en medio de la crisis de River.

Luego de la derrota frente a Rosario Central en el Monumental el pasado sábado, en una noche marcada por los insultos de los hinchas hacia los jugadores, y también la dirigencia, River volvió este martes a los entrenamientos en el Camp tras haber tenido el lunes libre. Con la obligación de revertir el delicado presente futbolístico, el plantel puso el foco en el próximo compromiso: el sábado visitará a Tigre, en Victoria, por el Torneo Clausura, en la antesala de un duelo determinante, ya que el miércoles 12, afrontará la ida de los octavos de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe.

Pero en medio de todo este panorama, una de las preocupaciones de River es Ángel Correa . El delantero continúa recuperándose del fuerte traumatismo que sufrió en el muslo derecho y volverá a ser exigido por el cuerpo técnico para evaluar cómo responde en lo físico. La intención de Eduardo Coudet y su equipo es comprobar si el atacante puede entrenarse con normalidad y comenzar a perfilar su regreso. Antes del partido frente a Rosario Central, Correa había integrado la lista de convocados e incluso intentó recuperarse hasta último momento. Sin embargo, las molestias persistieron y River decidió desafectarlo de la concentración para evitar agravar la lesión.

Ahora, con la mira puesta en la visita del sábado a Tigre, un rival que viene entonado tras vencer a Racing en Avellaneda, con una gran actuación del Pity Martínez, el cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución. Si responde favorablemente a las exigencias de la práctica, aumentarán las chances de que vuelva a estar disponible en los próximos compromisos.

River no puede descuidar nada. Ya fuera de la Copa Argentina, el muy mal comienzo del torneo local lo obliga a no poder cuidar jugadores para la serie de octavos de final de la Sudamericana, ya que conseguir un triunfo en el Clausura se convirtió en una necesidad vital. Hoy, el equipo está último en su zona y fuera de la copas internacionales para el 2027.

El nuevo destino de Colidio y la situación de Thiago Almada

Mientras tanto, la directiva sigue moldeando el plantel, cuando la competencia comenzó hace varias semanas, mientras terminaba el Mundial. Este martes se supo que Facundo Colidio será vendido a Vasco Da Gama, que pagará cuatro millones de dólares por el 50% del pase del delantero, que fue titular ante el Canalla, pero es uno de los tantos futbolistas cuestionados por su rendimiento, desde que llegó en 2023.

Además, este martes, Flamengo hizo un último intento por Thiago Almada y espera la respuesta del volante ofensivo. El salario que le ofreció el club brasileño es más alto que el que puede cobrar en Argentina, pero el campeón del mundo con la selección vería con mejores ojos regresar al país.

El Director deportivo del Flamengo, José Boto, declaró: “No fui a Argentina para convencer a Almada, porque sería estúpido de parte de Almada si yo tuviera que ir a convencerlo. Él jugó en Brasil por 6 meses y sabe de la grandeza del Flamengo. Traté varios asuntos allí, y uno de ellos era el de Almada. Fui allí a dejar claro para ellos que nosotros no entraremos en subastas. O sea, aquello que nosotros habíamos acordado es aquello que va a ser si él quiere venir para el Flamengo”.

Boto se reunió con el representante del jugador y posteriormente estuvo en el estadio Monumental, donde presenció la derrota de River por 1-0 ante Rosario Central por el Torneo Clausura. El director deportivo también destacó la magnitud económica de una negociación que se mueve alrededor de los 20 millones de euros y remarcó que solamente siete transferencias por esa cifra o una superior fueron realizadas en la historia del fútbol brasileño. “Puede venir Almada, puede venir otro o puede no venir nadie. Pero si viene, tengan la certeza de que Flamengo no va a quebrar”, sentenció Boto, quien trasladó la presión hacia el futbolista para que acepte o rechace definitivamente la propuesta.

El Millonario también está dispuesto a realizar una importante inversión para contratar al futbolista de 25 años, aunque ninguno de los dos clubes consiguió cerrar todavía la operación con Atlético de Madrid. Las ofertas analizadas rondarían los 20 millones por el 50 por ciento de los derechos económicos.