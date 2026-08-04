La historia de la delantera estadounidense que la rompe en Rosario Central.

La llegada de Zoey Kuhn al fútbol femenino argentino cambió la dinámica de la Primera B y el presente del equipo de Rosario Central . En apenas cuatro meses, la delantera estadounidense demostró que puede marcar diferencias en el fútbol sudamericano, donde la fricción y la velocidad son protagonistas. Su llegada se tradujo en una revolución estadística y anímica para el Canalla, que hoy lidera su zona con un margen amplio.

El fenómeno Kuhn se explica por números contundentes: siete goles en nueve partidos, seis de ellos como titular y siete asistencias en solo 458 minutos disputados. Estos datos revelan la rápida adaptación de la jugadora y su impacto inmediato en el ataque del equipo. La futbolista, que aterrizó en Rosario en abril pasado, se ha ganado la admiración de los hinchas.

La historia de Kuhn comenzó lejos de las canchas argentinas, en Thousand Oaks, California, donde nació en 2004. Desde pequeña, el fútbol fue su espacio de desarrollo y expresión. Durante su etapa formativa, integró los equipos juveniles del Sporting FC de Westlake Village, compitiendo en la United Premier Soccer League, una de las ligas de desarrollo más reconocidas en Estados Unidos.

En su transición a la educación superior, eligió primero Moorpark College, donde defendió la camiseta universitaria durante dos temporadas. Allí, entre los valores institucionales de diversidad e inclusión, jugó 30 partidos y convirtió dos goles. Más adelante, su carrera la llevó a la Azusa Pacific University, donde su papel resultó aún más determinante: en su primera temporada, anotó dos tantos en 17 encuentros; en la segunda, sus ocho goles en 21 partidos la posicionaron como máxima artillera del equipo.

Su llegada a Sudamérica

El salto a Sudamérica llegó en el contexto de un equipo en reconstrucción. Rosario Central venía de descender de la máxima categoría, tras una campaña negativa, y buscaba talentos capaces de revertir la historia. El anuncio oficial de su fichaje se produjo el 10 de abril, y dos días después, Zoey Kuhn ya estaba en el banco de suplentes para el debut de temporada ante UAI Urquiza, aunque no ingresó. Su estreno en cancha llegó finalmente el 18 de abril, en la victoria ante Deportivo Morón, donde sumó sus primeros minutos con la camiseta del Canalla.

La adaptación de Kuhn al fútbol argentino fue más veloz de lo habitual en jugadoras extranjeras. La atacante se insertó en el esquema del entrenador Matías Giugno y rápidamente se convirtió en una carta de gol. Su primer partido como titular fue el 9 de mayo, frente a Estrella del Sur, y desde entonces no dejó de sumar protagonismo.

La futbolista confesó sentirse plenamente integrada en diálogo con la prensa rosarina: “Las chicas son muy buenas y el club es increíble, así que me estoy divirtiendo”, admitió. El idioma aún representa un desafío, aunque no ha sido impedimento para consolidar su lugar. Kuhn remarcó: “Me gusta el río (Paraná), es muy hermoso. Caminé por ahí una mañana. Me gustan las calles, la vida en la ciudad. Y la gente es muy amable acá”, expresó con entusiasmo.

Las diferencias entre el fútbol femenino de Argentina y el de Estados Unidos llamaron la atención de Kuhn desde el primer día. Según su propia descripción, el aspecto físico es la principal característica del certamen local: se juega con velocidad y fuerza, lo que exige a las delanteras no solo técnica sino también potencia. Zoey se definió como “una jugadora rápida, agresiva y técnica”, atributos que se reflejan en sus estadísticas y en su forma de encarar los partidos.

Su presencia física y su instinto para el gol la convirtieron en una pieza fundamental para Rosario Central, que encontró en la estadounidense una solución ofensiva tras el descenso. El equipo ostenta 9 victorias y un empate en 10 partidos, con una diferencia de 6 puntos sobre su perseguidor más cercano en la zona B, lo que lo coloca en una posición inmejorable para pelear por el regreso a la Primera División. Desde su debut, Kuhn aportó goles decisivos que ayudaron a consolidar la campaña del conjunto rosarino. Marcó un doblete en la goleada por 20 a 0 frente a Claypole, repitió la dosis ante Defensores de Belgrano y Aldosivi, y sumó un tanto clave frente a UAI Urquiza.