Un campeón del mundo con Argentina podría cambiar de equipo en este mercado

El club que pretende su fichaje, en el que juegan tres compatriotas, ya hizo una importante oferta para sumarlo.

El campeón del mundo con la selección argentina que puede cambiar de club en este mercado de pases.

El campeón del mundo con la selección argentina, Nahuel Molina Lucero , podría cambiar de club en este mercado de pases. La Roma presentó una oferta formal al Atlético de Madrid , que ronda los 17 millones de euros con objetivos, y espera la respuesta del Colchonero en las próximas horas.

Se sumaría a varios compatriotas que militan en el equipo italiano, como el mediocampista Paulo Dybala (que renovó tras la posibilidad de llegar a Boca ), el extremo derecho Matías Soulé y el delantero Santiago Castro, que fue presentado como refuerzo hace unos días.

En las últimas horas, el club italiano buscaría terminar de negociar con el equipo establecido en Madrid antes de que el jugador se vuelva a integrar a los entrenamientos de la pretemporada 2026/27, este lunes 10 de agosto.

El jugador tiene un valor de mercado de 15 millones, pero desde el Colchonero podrían pedir más dinero. Todavía restan también las negociaciones con el propio jugador, para establecer su contrato y un posible interés del lateral derecho por cambiar de club.

La Roma presentó una oferta formal de 17 millones de euros, incluyendo bonus, por el lateral derecho argentino del Atlético de Madrid, y en las próximas horas buscará cerrar un acuerdo con el jugador sobre sus condiciones contractuales. El entrenador Gian Piero Gasperini lo pidió… pic.twitter.com/86zHyW7SuF — TyC Sports (@TyCSports) August 4, 2026

El contrato de Nahuel con el Atlético de Madrid tiene caducidad para mediados de 2027, exactamente el 30 de junio de ese año; de esta manera el equipo dirigido por el Cholo Simeone buscaría venderlo en este mercado de pases, aunque medios españoles aseguran que tampoco están desesperados por sacárselo de encima.

En la última temporada, Molina alternó entre titularidades y suplencias, mientras que fue habitual titular en la selección argentina, jugando su segundo Mundial tras ser campeón en 2022.

Hace unos días la Roma anunció la llegada del delantero argentino Santiago Tomás Castro. Se quedó con el pase del bonaerense por 35 millones de euros, negociados con el Bologna, mientras que Vélez debería recibir un monto aproximado de €1M, convirtiéndose en la quinta compra más cara del club.

El tenso momento en un amistoso de la Roma

La Roma, de la Serie A italiana, no inició la pretemporada de cara a la 2026/2027 de la mejor manera. Luego del empate 3-3 ante Cannes, este sábado la Loba cayó por 4-1 ante el Cardiff de la Segunda División de Inglaterra. Durante el partido, en el que se dio también el debut del delantero Santi Castro, se percibió un clima caliente entre Paulo Dybala, Matías Soulé y Bryan Cristante.

El capitán Bryan Cristante, EMPUJANDO A MATÍAS SOULÉ, y luego Dybala REACCIONANDO y empujándolo a él.



Todo esto en la derrota ¡4-1! en un amistoso vs Cardiff.



Clima caliente en Roma. pic.twitter.com/TgxXRcPgp8 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 3, 2026

Es que, luego del cuarto gol del equipo de Gales, los futbolistas del conjunto de la capital italiana vivieron un encontronazo marcado por la tensión. Allí, Cristante, capitán del equipo, cruzó a Soulé -que dio una asistencia- y lo empujó. Inmediatamente, la agresión suscitó la respuesta de Dybala (autor del único gol de la Roma), quien empujó al italiano.

En este amistoso, le tocó perder y por amplia diferencia ante un club de la segunda división de Inglaterra. La buen noticia es que Paulo Dybala fue titular y convirtió un gol. La Joya venía de un doblete en el primer amistoso y ratifica su gran inicio de temporada, a contracara del nivel colectivo del equipo. No obstante, erró un penal cuando el partido ya estaba 2-0 para los británicos.