¿Mano negra? Encuesta revela qué opinan los argentinos sobre la final del Mundial y las teorías conspirativas

El partido de Argentina frente a España sigue desvelando a los argentinos que hablan de conspiración y traición. Los sorprendentes datos de la consulta.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España sigue dando qué hablar entre los argentinos.

Qué pasó en la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y la de España sigue desvelando a los hinchas nacionales que hablan de conspiración y traición. En este sentido, la mitad de los argentinos creen que la Selección perdió por factores ajenos a lo futbolístico. El dato surge de una encuesta del consultor Jorge Giacobbe realizada entre el 20 y el 24 de julio.

El relevamiento se basó en 1200 casos a nivel nacional mediante dispositivos móviles. Conspiraciones, intromisiones del poder, la bandera de las Malvinas , son algunas de las posibles causas por las que, según encuestados, la Scaloneta perdió el partido.

El dato central indica que el 45,6% de los argentinos considera que España ganó porque " jugó mejor ". Esta representa la explicación estrictamente futbolística y mayoritaria frente a la derrota.

Sin embargo, casi uno de cada tres encuestados encuentra razones fuera de la cancha. El 33,7% de los participantes atribuye la caída a factores políticos y tensiones geopolíticas.

Dentro de las explicaciones extradeportivas, un 14,6% de la muestra afirmó que "hubo una conspiración para que no saliera bicampeón".

Además, un 9,6% opinó explícitamente que "al poder no le convenía que saliera bicampeón". Estas versiones circularon con fuerza en diversas redes sociales y espacios mediáticos.

Por otra parte, un 9,5% vinculó el resultado a la incomodidad internacional por una bandera de las Islas Malvinas. Este episodio ocurrió luego de la victoria nacional ante Inglaterra en el partido de semifinales.

El clima posterior al Mundial también incluyó controversias internacionales. Diarios como The New York Times reportaron una campaña antiargentina y acusaciones de racismo impulsadas por distintas celebridades.

Conformidad con la actitud de la Selección

Pese a no lograr el bicampeonato, la conformidad con la actitud del plantel alcanza un 87,3%. En el aspecto netamente futbolístico, el nivel de aprobación popular llega al 86,7%.

El cuerpo técnico y los jugadores conservan un nivel de popularidad masivo en el país. El entrenador Lionel Scaloni lidera las mediciones con un 92,2% de imagen positiva.

Lionel Messi lo escolta muy de cerca con un 92,1% de aprobación general. Otros referentes, como Emiliano Martínez y Julián Álvarez, también mantienen cifras de imagen superiores al 85%.

Ortos datos relevantes de la encuesta

El 88% respalda la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador.

Además, el 43,8% considera que Lionel Messi debería seguir ligado al equipo, mientras que un 37,9% cree que debería retirarse definitivamente.

Y al pensar en el heredero de Messi, la respuesta más elegida fue contundente: "ninguno".

Futuro de Scaloni y Messi en debate

Ante la consulta sobre el futuro del director técnico, las respuestas ciudadanas son concluyentes. Un 88% de los encuestados exige formalmente que Scaloni continúe al mando de la Selección.

Las opiniones sobre la continuidad de Lionel Messi como jugador están más divididas en la sociedad. El 43,8% desea que el capitán compita hasta el próximo Mundial.

Por otro lado, un 37,9% se conforma con que participe hasta la próxima Copa América. Solamente un 15,8% de los consultados considera que llegó el momento de su retiro del equipo.

Incertidumbre sobre el próximo capitán

La posible sucesión del capitán genera incertidumbre entre los seguidores del equipo nacional. Un 49,4% de los encuestados respondió "Ninguno" o no supo contestar quién será el próximo líder.