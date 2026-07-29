Las reglas del Mundial 2026 que se implementarán en el Federal A

Así le informaron a los cuerpos técnicos esta semana, en la previa del comienzo de la zona Campeonato y la Reválida.

El Federal A no solo comienza la segunda etapa del año, donde se definirán los ascensos y descensos . La categoría verá cambios en el reglamento que impone el fútbol moderno y que a veces parecen lejanos en el fútbol del ascenso . Las nuevas reglas , aprobadas por la IFAB y ya utilizadas durante el Mundial 2026 , comenzarán a aplicarse en la categoría. Este miércoles, desde las 19 , tendrán su presentación oficial para los clubes.

El Departamento Arbitral del Consejo Federal brindará una capacitación virtual destinada de manera exclusiva a capitanes, entrenadores y dirigentes , luego de haber realizado con anterioridad las jornadas de actualización con los árbitros en su recorrida por distintos puntos del país. Cabe destacar que muchos de los jueces también imparten justicia en la Primera Nacional .

El objetivo es claro: unificar criterios antes del inicio de la etapa decisiva del campeonato y reducir las polémicas por desconocimiento del reglamento.

Omar Novoa

Cipolletti comenzará el domingo la Zona Campeonato frente a Huracán Las Heras en La Visera de Cemento, y Deportivo Rincón recibirá a Guillermo Brown de Puerto Madryn por la Reválida en el Moisés Gómez. Los clubes de la zona se encontrarán en su debut con el estreno de una serie de modificaciones reglamentarias que los fanáticos tienen familiarizadas de los clubes de primera y la última cita mundialista.

Cambios con el reloj: diez segundos para salir

Una de las modificaciones más importantes apunta a una de las maniobras más habituales del fútbol argentino cuando un equipo busca cuidar una ventaja. A partir de ahora, el futbolista reemplazado tendrá un máximo de diez segundos para abandonar el terreno de juego.

Si supera ese tiempo de manera deliberada, el reemplazante no podrá ingresar inmediatamente. Deberá esperar la siguiente interrupción del encuentro y, además, cumplir un minuto de demora, por lo que su equipo jugará con un futbolista menos durante ese lapso.

La medida busca terminar con las demoras intencionales sobre el final de los partidos y obligará a entrenadores y futbolistas a modificar una costumbre muy instalada en todas las categorías.

Cinco segundos para reanudar el juego

El cronómetro también aparecerá en acciones cotidianas del partido. En los saques de arco y en los laterales, el futbolista dispondrá de apenas cinco segundos para ejecutar una vez que esté en condiciones de hacerlo.

La modificación apunta a darle mayor continuidad al juego y eliminar pérdidas de tiempo que históricamente formaron parte del fútbol argentino.

Atención médica: el jugador deberá esperar para volver

Otra modificación importante está vinculada con las asistencias dentro del campo. Cada vez que un jugador reciba atención médica durante el partido, deberá permanecer un minuto fuera del terreno antes de poder reingresar.

La única excepción serán los golpes en la cabeza, las sospechas de conmoción cerebral y otras situaciones especiales contempladas por el reglamento, donde la prioridad seguirá siendo la salud del futbolista. La intención es evitar interrupciones reiteradas por molestias menores utilizadas para enfriar el ritmo del encuentro.

La "Ley Prestianni"

Otra de las novedades apunta al comportamiento de los protagonistas con la aplicación de una ley que se suele ver en las grandes ligas mediante la utilización del VAR. Pese a esto, arriba al Federal A.

Los árbitros estarán habilitados para sancionar a jugadores o integrantes de los cuerpos técnicos que se tapen la boca con la intención de insultar, amenazar o agraviar a un rival o a la terna arbitral, creyendo que así evitarán ser identificados. La medida, conocida popularmente como "Ley Prestianni", busca desalentar una práctica que comenzó a repetirse con frecuencia en distintas competencias.

Cambios en las reanudaciones

También habrá modificaciones en determinadas jugadas de pelota parada. Si un equipo ejecuta incorrectamente una reanudación, como un tiro libre o un córner, pero el rival recupera inmediatamente la posesión con una ventaja clara, el árbitro podrá dejar seguir la jugada sin ordenar repetir la acción.

La norma busca la continuidad del juego cuando la infracción no genera un perjuicio para el equipo adversario.

El doble toque en los penales

Otra situación poco frecuente, pero contemplada por el reglamento, también sufrió cambios. Si el que ejecuta un penal toca accidentalmente dos veces la pelota antes de que intervenga otro jugador y convierte el gol, el remate deberá repetirse.

Pero si el disparo no termina en gol, el árbitro sancionará tiro libre indirecto para el equipo defensor o dará por fallado el penal cuando se trate de una definición desde los doce pasos.

La protesta también puede costar una expulsión

La IFAB también endureció el criterio disciplinario tanto dentro del terreno de juego como en los bancos de suplentes. Si un futbolista abandona deliberadamente el terreno como forma de protesta ante una decisión arbitral, el juez tendrá la facultad de expulsarlo por esa conducta.

El cooling break, ¿llega al Federal A?

Durante la última fecha de la fase regular se produjo una situación que alertó a los seguidores de la categoría. En el encuentro disputado en Corrientes entre Boca Unidos y Juventud Antoniana, el árbitro Guillermo González detuvo momentáneamente las acciones y muchos interpretaron que se trataba de la implementación del "cooling break", utilizado durante el Mundial y también vigente en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Sin embargo, esa pausa reglamentaria todavía no forma parte de las competencias organizadas por la AFA. Lo ocurrido tuvo que ver con una decisión del árbitro atada a las condiciones climáticas del encuentro y no a una modificación reglamentaria permanente.

La zona de capitanes sigue vigente, ¿se cumplirá alguna vez?

Entre las normas que continuarán aplicándose aparece una que ya lleva varias temporadas en el fútbol argentino, aunque todavía cuesta ver su cumplimiento, sobre todo en el ascenso.

La denominada "zona de capitanes" indica que solo el capitán de cada equipo puede dialogar con el árbitro para solicitar explicaciones o plantear inquietudes sobre una decisión.

Omar Novoa

La capacitación de este miércoles será el primer paso para la tercera categoría del fútbol argentino. El próximo fin de semana, se verá en las distintas canchas cómo se aplican las reglas a la práctica, generando otra dinámica en el juego.