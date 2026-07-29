Tras la tendenciosa publicación de L'Equipe, FIFA ratificó la expulsión de Embolo contra Argentina

El medio francés difundió el martes que la IFAB había criticado la decisión del árbitro, pero el organismo dijo todo lo contrario.

Trqas la controversia generada tras el cruce de cuartos de final del Mundial 2026 , la FIFA salió al cruce este miércoles para respaldar la decisión del árbitro portugués João Pinheiro , quien expulsó al delantero suizo Breel Embolo durante el partido que Argentina terminó ganando 3-1 en el tiempo extra.

El organismo del fútbol mundial consideró que la sanción fue aplicada de manera correcta y desestimó las críticas que apuntaban a un mal uso del VAR.

El episodio que desató todas las miradas ocurrió a los 27 minutos del complemento, cuando el marcador aún reflejaba el 1-1. En esa jugada, Pinheiro primero amonestó a Leandro Paredes por una falta que, tras la revisión del VAR, resultó inexistente.

Las imágenes demostraron que Embolo había simulado el contacto, por lo que el árbitro anuló la tarjeta al argentino y, en su lugar, amonestó al atacante europeo, que ya tenía una amarilla previa y, por ende, vio la roja.

EMBOLO SE TIRÓ ANTES DEL CONTACTO CON PAREDES, EL ÁRBITRO REVISÓ, SE GANÓ LA SEGUNDA AMARILLA Y FUE EXPULSADO EN SUIZA-ARGENTINA.



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Qué había publicado el diario L'Equipe

Esa acción dejó a Suiza con un hombre menos durante el alargue, donde Argentina aprovechó la superioridad numérica para marcar dos goles y asegurar su pase a semifinales. Pero la polémica no tardó en llegar, especialmente luego de que el medio francés L’Équipe vinculara esa jugada con una circular de la International Football Association Board (IFAB) que, según algunos, impedía ese tipo de revisión.

La publicación del medio francés fue levantada por medios en todo el mundo y generó repercusión.

Ante la confusión, la FIFA aclaró que la interpretación de la norma conocida como "identidad equivocada" fue aplicada de forma consistente a lo largo del torneo, y que en dos ocasiones similares durante el Mundial se actuó del mismo modo cuando una simulación derivaba en una sanción injusta para el rival. El organismo enfatizó que el objetivo de esa aplicación fue siempre corregir una injusticia evidente.

"La simulación es clara y no puede derivar en un castigo para el adversario que traiga consecuencias mayores, como una expulsión por doble amarilla o una suspensión futura por acumulación de tarjetas", explicó la FIFA en su comunicado. Y fue más allá al sostener que "no hubo error ni del árbitro ni del VAR; la decisión lo que hizo fue restablecer la equidad en el juego".

El malentendido, según detalló la entidad, surgió a raíz de la circular 34 de la IFAB, que establece que una tarjeta amarilla que no es la segunda amonestación solo puede ser revisada para corregir la identidad del infractor, pero no para cambiar el tipo de falta.

Sin embargo, la propia IFAB avaló durante el Mundial la excepción aplicada en el caso de Embolo, e incluso anticipó que esa práctica será evaluada para su posible inclusión futura en el protocolo del VAR. Hasta que eso ocurra, el procedimiento no podrá repetirse en otras competiciones.

La FIFA también destacó que mantuvo un diálogo permanente con la IFAB a lo largo del torneo, y que el organismo encargado de las reglas confirmó en todo momento que la interpretación utilizada era válida. De este modo, el máximo ente del fútbol cerró el capítulo dando su respaldo absoluto a la actuación del árbitro Pinheiro y de todo el equipo VAR que intervino en el polémico encuentro ante la albiceleste.