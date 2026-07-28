Los insólitos bloopers de Banfield en los dos goles de Sarmiento

El Taladro se complicó el partido regalándole dos tantos a los de Junín, que no lograron la remontada.

Banfield venció 3-2 a Sarmiento de Junín por la segunda fecha de la zona B del Torneo Clausura, que se jugó en el Florencio Sola. El Taladro se terminó complicando el partido solo, regalando dos goles con insólitos bloopers a pocos minutos para el final, aunque la visita no terminó remontando.

El trámite del encuentro parecía dirigirse a una goleada clara de Banfield, pero en el final final hubo dos errores increíbles , primero del arquero y después de la defensa, que le pusieron suspenso al partido .

Tiziano Perrotta , una de las grandes apariciones del fútbol argentino, convirtió un doblete a los 8 y 14 minutos del segundo tiempo para darle la ventaja a Banfield en un partido trabado. Bruno Sepúlveda puso el tercero de penal, para la goleada parcial del Taladro, que se floreaba en su estadio ante Sarmiento de Junín.

Cuando parecía que el partido estaba cerrado, Jonathan Herrera descontó para la visita, luego de que el arquero Facundo Sanguinetti le pifiara a la pelota intentando sacar largo y le dejara el gol servido en bandeja.

¡NO BUSQUEN MÁS, ES EL BLOOPER DE LA FECHA! Sanguinetti le pifió a la pelota y se la regaló a Herrera para que marque el descuento de Sarmiento ante Banfield en el #TorneoClausura. pic.twitter.com/mZmLraUjUb — SportsCenter (@SC_ESPN) July 28, 2026

Pero un blooper no le bastó a Banfield, ya que unos minutos después, un centro al área que parecía sencillo, generó una mala comunicación entre la defensa y el arquero, regalándole el segundo descuento a Junior Marabel y casi diez minutos a Sarmiento para intentar empatar el partido, lo que no terminó sucediendo.

ERROR en el FONDO de #Banfield y GOL de JUNIOR MARABEL para la DERROTA FINAL 2-3 de #Sarmiento. pic.twitter.com/5X6aNKVYRO — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) July 28, 2026

San Lorenzo logró una victoria agónica

San Lorenzo consiguió su primera victoria en el campeonato tras derrotar 1-0 a Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro. Es la primera alegría en el nuevo ciclo de Pipo Gorosito en el banco del Ciclón, que venía de perder con Lanús en el Torneo Clausura y de quedar eliminado en Copa Argentina ante Riestra.

Tras ser sostenido por algunas atajadas de Orlando Gil, que volvió a brillar tras su gran actuación con Paraguay en el Mundial, San Lorenzo pudo tomar el protagonismo en el encuentro.

APARECIÓ EL ARQUERO CON MÁS TAPADAS DEL MUNDIAL: Orlando Gill salvó el arco de San Lorenzo ante Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro.



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En un Gasómetro que estuvo caldeado por la crisis que vive el club, a cinco del final, Rodrigo Auzmendi recibió el centro de Rodríguez por abajo y anticipó al defensor para poner el gol de la victoria.

ARRIBA EL CICLÓN EN EL NUEVO GASÓMETRO: asístencia de Rodríguez y gol de Auzmendi para el 1-0 de San Lorenzo contra Gimnasia de Mendoza.



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Tigre perdió pero avanzó en la Copa Sudamericana

Tigre perdió 2-1 en la vuelta contra Nacional de Uruguay, pero se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, gracias a la victoria por 3-0 en la ida; el próximo rival será Montevideo City Torque.

Nacional se encontró con la ventaja por un pase errado hacia atrás por parte de el Pity Martínez que asistió a Gómez, que convirtió un golazo tras un remate cruzado.

¡ERROR DEL PITY Y DESCONTÓ EL BOLSO! Gonzalo Martínez se la regaló a Maximiliano Gómez y el uruguayo marcó el 1-0 (1-3 global) de Nacional ante Tigre.



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Minutos más tarde, el Bolso seguía atacando con llegadas claras y a los 31 Maximiliano Silvera convirtió el 2-0, poniéndose a un solo tanto del empate para llevarlo a los penales.

El línea le anuló a Santiago López el descuento de Tigre, pero el futbolista tuvo revancha unos minutos después, cuando en una gran contra puso el 2-1, que selló la clasificación del Matador.