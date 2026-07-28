Los insólitos bloopers de Banfield en los dos goles de Sarmiento

El Taladro se complicó el partido regalándole dos tantos a los de Junín, que no lograron la remontada.
Banfield venció 3-2 a Sarmiento de Junín por la segunda fecha de la zona B del Torneo Clausura, que se jugó en el Florencio Sola. El Taladro se terminó complicando el partido solo, regalando dos goles con insólitos bloopers a pocos minutos para el final, aunque la visita no terminó remontando.
El trámite del encuentro parecía dirigirse a una goleada clara de Banfield, pero en el final final hubo dos errores increíbles, primero del arquero y después de la defensa, que le pusieron suspenso al partido.
Los bloopers de Banfield ante Sarmiento
Tiziano Perrotta, una de las grandes apariciones del fútbol argentino, convirtió un doblete a los 8 y 14 minutos del segundo tiempo para darle la ventaja a Banfield en un partido trabado. Bruno Sepúlveda puso el tercero de penal, para la goleada parcial del Taladro, que se floreaba en su estadio ante Sarmiento de Junín.
Cuando parecía que el partido estaba cerrado, Jonathan Herrera descontó para la visita, luego de que el arquero Facundo Sanguinetti le pifiara a la pelota intentando sacar largo y le dejara el gol servido en bandeja.
Pero un blooper no le bastó a Banfield, ya que unos minutos después, un centro al área que parecía sencillo, generó una mala comunicación entre la defensa y el arquero, regalándole el segundo descuento a Junior Marabel y casi diez minutos a Sarmiento para intentar empatar el partido, lo que no terminó sucediendo.
San Lorenzo logró una victoria agónica
San Lorenzo consiguió su primera victoria en el campeonato tras derrotar 1-0 a Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro. Es la primera alegría en el nuevo ciclo de Pipo Gorosito en el banco del Ciclón, que venía de perder con Lanús en el Torneo Clausura y de quedar eliminado en Copa Argentina ante Riestra.
Tras ser sostenido por algunas atajadas de Orlando Gil, que volvió a brillar tras su gran actuación con Paraguay en el Mundial, San Lorenzo pudo tomar el protagonismo en el encuentro.
En un Gasómetro que estuvo caldeado por la crisis que vive el club, a cinco del final, Rodrigo Auzmendi recibió el centro de Rodríguez por abajo y anticipó al defensor para poner el gol de la victoria.
Tigre perdió pero avanzó en la Copa Sudamericana
Tigre perdió 2-1 en la vuelta contra Nacional de Uruguay, pero se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, gracias a la victoria por 3-0 en la ida; el próximo rival será Montevideo City Torque.
Nacional se encontró con la ventaja por un pase errado hacia atrás por parte de el Pity Martínez que asistió a Gómez, que convirtió un golazo tras un remate cruzado.
Minutos más tarde, el Bolso seguía atacando con llegadas claras y a los 31 Maximiliano Silvera convirtió el 2-0, poniéndose a un solo tanto del empate para llevarlo a los penales.
El línea le anuló a Santiago López el descuento de Tigre, pero el futbolista tuvo revancha unos minutos después, cuando en una gran contra puso el 2-1, que selló la clasificación del Matador.
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