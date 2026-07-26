El grave error de Funes Mori con Muslera en la derrota de Estudiantes con Independiente

El arquero uruguayo, que tuvo un mal Mundial, protagonizó un blooper junto a su compañero en el arranque del Clausura.

En un partido cambiante, todo lo importante pasó en los últimos 20 minutos. Independiente logró un triunfazo ante Estudiantes por 2 a 0, en el duelo válido por la primera fecha del Clausura. Gabriel Ávalos y Santiago Montiel marcaron los goles, pero Rodrigo Rey fue clave con sus atajadas, sobre todo la del penal a Guido Carrillo .

El encuentro fue parejo en la primer parte, con el Pincha como dominador, generando algunas opciones. El Rojo también tuvo la suya, pero Fernando Muslera apareció con una gran atajada a Valdez .

Lo mejor del local se vio en los primeros 30 minutos del complemento, con los dirigidos por el Cacique Medina jugando en campo rival.

Cuando parecía que Estudiantes estaba muy cerca del primero, Independiente encontró el gol de Gabriel Ávalos en una pelota parada desde tres cuartos de cancha. El paraguayo desvió el centro desde la izquierda con su pie derecho y dejó sin chances al arquero a los 31'.

ÁVALOS LE DA EL TRIUNFO AL ROJO EN LA PLATA



El goleador pone en ventaja al rojo a los 31´del segundo tiempo.



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Unos minutos después, Brian Aguirre desbordó por izquierda y recibió un pisotón en el borde del área y el árbitro Pablo Dóvalo cobró la falta correctamente. Carrillo se hizo cargo del penal, pero su remate cruzado fue contenido por Rey y ese golpe se notó en Estudiantes.

Unos segundos después, cuando la transmisión de TNT Sports mostraba la repe de la atajada del arquero del Rojo, llegó el segundo que sentenció la noche. Ramiro Funes Mori jugó un mal pase hacia atrás, Muslera no llegó a despejar y Montiel la mandó a guardar para el 2 a 0 definitivo.

DISTRACCIÓN EN EL FONDO DE ESTUDIANTES Y MONTIEL APROVECHÓ



Increible error en la defensa del Pincha y el Rojo no perdonó



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Muslera, de la ovación a la bronca

El arquero uruguayo tuvo un mal Mundial con su selección. A tal punto que pidió salir reemplazado en el entretiempo ante España, en la derrota y eliminación de su equipo.

Al regresar a La Plata, la gente de Estudiantes lo ovacionó y el arquero venía teniendo una buena noche, hasta que llegaron los goles. En el primero quedó la sensación de que podía hacer algo más y en el segundo el error grave fue de Funes Mori, pero Muslera también formó parte de la acción.

Igualmente, en el Pincha lo bancan y esta derrota no fue por su culpa. Lo fuerte fue el testimonio posterior que dejó el arquero tras el partido sobre lo que le pasó con su selección.

"Nunca pensé que este deporte me iba a hacer sufrir tanto, tantísimo. Nunca lo imaginé. Pero bueno, es fútbol y me tocó ahí. Esto también lo hablo para Uruguay: era mi último Mundial, imagínense si voy a querer que se me dieran situaciones como se me dieron. Pero bueno, es futbol, se hasta donde tengo que aceptar las cosas y cómo revertirlas. Así que ahora quiero dar todo acá en Estudiantes hasta fin de año", declaró el arquero después del partido.