Bombazo mundial: en Europa confirmaron cuál será el nuevo club de Cuti Romero

Según dieron a conocer, el Tottenham llegó a un acuerdo para vender al jugador. Cuál es el club que se quedará con el defensor campeón del mundo.

En Europa lo dan por hecho. A días de haber concluido su participación en el Mundial 2026 con la Selección argentina , donde alcanzó el subcampeonato, el defensor Cuti Romero habría legado a un entendimiento para dejar el Tottenham Hotspur y emprender un nuevo camino en su carrera profesional.

Fue desde Italia donde dieron nombre certero del club que se quedaría con el defensor, a pesar que aún no han expresado confirmaciones oficiales desde el círculo del jugador.

Si bien entre las prioridades del jugador estaba el nombre del Barcelona , el jugador se inclinaría por otro club debido a que el elenco español estaría esperando la salida de alguno de sus defensores para hacer cupo en esa zona para firmar con uno de los campeones del mundo. Ante esa situación, el jugador habría tomado otro camino.

El Cuti Romero, en el radar de dos gigantes del fútbol europeo.

Según reveló Gianluigi Longari, de TV Dello Sport, el Inter de Milán es el principal candidato y habría llegado a un entendimiento por 40 millones de euros con el club inglés que coqueteó con el descenso en la pasada temporada. Más allá de que el camino estaría allanado para volver al fútbol italiano, las negociaciones no están cerradas.

Cabe recordar que el Neroazzurro aceleró sus intenciones debido a que existe la posibilidad de que salga del equipo Alessandro Bastoni. De esta manera, podría volver al país europeo donde fue parte de la Juventus y el Atalanta.

El motivo por el que se frustró la llegada de Pirlo a la dirección técnica de la selección de Italia

Cuándo parecía que estaba todo acordado y solo faltaba la firma, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) canceló la designación de Andrea Pirlo como seleccionador nacional de Italia tras un escándalo que involucró su vínculo comercial con una empresa rusa de apuestas.

El proceso para concretar su llegada, que había alcanzado un acuerdo verbal para liderar la Azzurra hasta el Mundial 2030, quedó detenido a raíz de la presión política y social. Según informó el medio Sky Sport 24, las reuniones que estaban previstas en Roma para este lunes 27 de julio entre el entorno de Pirlo y la FIGC fueron suspendidas, paralizando todos los trámites vinculados a la negociación.

El conflicto surgió luego de que se hiciera público el rol del ex futbolista del Milan y la Juventus como embajador global de la agencia de apuestas, una de las principales plataformas deportivas de origen ruso. Este vínculo tiene relación con su paso por el club United FC Dubai, cuyo propietario figura entre los principales accionistas de la empresa rusa.

El contexto geopolítico y las sanciones internacionales impuestas sobre Rusia generaron una ola de rechazo en diversos sectores políticos italianos, que exigieron a la federación frenar la contratación por considerar incompatible que el representante del fútbol nacional mantuviera lazos comerciales activos con corporaciones de aquel país.

La medida que adoptó la FIGC

De acuerdo con información recogida por Sky Sport 24, el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, optó por no autorizar la firma de Andrea Pirlo. Como resultado, la federación suspendió el acuerdo que contemplaba la rescisión del contrato de Pirlo con el Manchester United y su posterior vinculación formal con la selección italiana.

En medio de la controversia, el entrenador publicó un comunicado en sus redes sociales donde expresó: “En los últimos días, he presenciado con gran amargura el debate que se ha generado en torno a mi nombre y la posibilidad de ejercer como seleccionador nacional de Italia. Por respeto a las instituciones, a la Federación y a todos los implicados, hasta ahora he optado por guardar silencio. Sin embargo, siento que es mi deber aclarar ciertos aspectos. A lo largo de mi carrera, primero como jugador y ahora como entrenador, siempre he llevado a cabo mis actividades cumpliendo estrictamente con las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado. La colaboración profesional que se encuentra en el centro de la reciente controversia surgió en el contexto de mi carrera en los Emiratos Árabes Unidos y es exclusivamente de carácter comercial y deportivo. Atribuirle un significado político a esta colaboración implicaría atribuirme creencias que nunca he expresado y que no son mías”.

“Lamento que una decisión deportiva se haya convertido rápidamente en un debate público que acabó atribuyéndome significados e intenciones que no me corresponden. Mi amor por Italia no depende de una posición. Es parte de mi historia, de mi identidad, y siempre me acompañará”, concluyó el jugador que ganó un Mundial con la Azzurra.

La decisión de frenar la llegada de Pirlo impactó de lleno en el proyecto deportivo liderado por Paolo Maldini y Leonardo dentro de la Federación Italiana de Fútbol. Según reportó Sky Sport 24, ambos habían descartado previamente a figuras como Pep Guardiola, quien rechazó la propuesta por motivos familiares, y consideraban a Pirlo como el entrenador idóneo para un proceso de desarrollo a largo plazo. “Sin la llegada de Pirlo, y en general sin un entrenador elegido en función de su visión, es poco probable que Maldini y Leonardo permanezcan en sus puestos”, indicó el canal italiano. Se especula que podrían presentar su renuncia si la federación designa a un técnico ajeno a sus criterios deportivos.