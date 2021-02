Rumores: Juventus buscaría la contratación de Zinedine Zidane

Desde 1996 la Juventus de Turín no sabe lo que es levantar una orejona. Desde hace 24 años la UEFA Champions League se ha convertido en un recuerdo lejano para el equipo que en los últimos tiempos se ha podido coronar con frecuencia como el mejor de la Serie A, pero, cuando salen a competir en instancias internacionales, acaba la magia de los italianos. El equipo actualmente dirigido por Andrea Pirlo, ha hecho de todo para intentar concretar levantar de nuevo una Champions League, el equipo de Turín consiguió hacerse con el fichaje de Cristiano Ronaldo en 2018 precisamente para poder levantar a un goleador que en dicha competición es el rey, sin embargo, esto no ha sido suficiente. Y así, han hecho movimientos dentro de la plantilla en su intento por armar un equipo poderoso en Europa, pero, esto no ha dado resultados.