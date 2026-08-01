Kiki Ramos habló de las acusaciones de "racismo" hacia Argentina

El delantero haitiano-argentino, que anotó un gol con la Selección Argentina Sub 17 en su debut, opinó sobre la campaña contra el país.

El delantero Stephen “Kiki” Ramos , nacido en Haití pero nacionalizado argentino tras llegar en los primeros meses de su vida, afirmó, luego de debutar en la Selección Sub 17 , que quienes “dicen que Argentina es racista, lo dicen por decir”.

El joven de 17 años que nació en la ciudad de Puerto Príncipe , la capital y ciudad más poblada del país centroamericano, comentó como fue su llegada al país y el orgullo que le genera poder representarlo desde tan temprana edad.

Su estreno se dio en un amistoso organizado ante Ecuador , en los meses previos al Mundial Sub 17 de Qatar , en el que incluso marcó el único gol argentino en un empate 1-1.

Siendo uno de los jugadores del momento en el fútbol argentino, Stephen Ramos aprovechó la situación para dar por tierra a las acusaciones de racismo que sufre el país en los últimos meses, con diversas controversias carentes de fundamento plantadas desde Europa.

"Nunca me sentí discriminado", dijo Kiki Ramos tras su debut en la Selección Argentina

“Desde que estoy en Argentina, nunca me sentí discriminado”, dejó en claro el atacante que juega en las categorías inferiores de Vélez, que también aseguró nunca sentirse “distinto a los demás” por su tono de piel, al catalogar a la Argentina como “un país hermoso”.

Sobre sus inicios, el delantero detalló que se dio en 2010, cuando todavía no tenía cumplido su primer año de vida, y fue en medio de una crisis humanitaria por un grave terremoto de magnitud 7.0, cuyo epicentro se dio a 15 kilómetros de Puerto Príncipe el 12 de enero.

El delantero comentó que ya tenía todos los papeles en regla antes de la trágica situación y se encontraba en un orfanato en el momento de la catástrofe, mostrándose agradecido por haber sido “uno de los chicos a los que no les pasó nada”.

Luego de sorprender al afirmar que sus primeros recuerdos con una pelota son con apenas dos años, jugando en la plaza del barrio junto a su madre, Ramos describió como “un sueño” representar a la Selección, y agregó: “Es un orgullo vestir esta camiseta tan hermosa, ojalá pueda estar a la altura todas las veces que me toque”.

Además, Ramos se describió como un futbolista rápido, encarador y que intenta “llegar seguido al gol”, para después comentar la “sensación hermosa” que le dio haber podido marcar en el encuentro ante Ecuador, con una emotiva dedicatoria: “Inmediatamente se me vino a la mente mi familia y mis amigos, que me acompañan en todo momento desde chiquito”.

Con la vista puesta en el futuro, el extremo que aún no hizo su debut profesional comentó que busca “seguir sumando minutos, aprendiendo y hacer goles” en Vélez, así como también “dar lo máximo” de sí para ser convocado al Mundial Sub 17.

El máximo evento de la categoría se organizará en Qatar, entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre, y la Selección que conduce el entrenador Diego Placente, ya conoce a sus rivales de grupo: encabezará la zona C, que compartirá con Australia, Mozambique y Dinamarca.