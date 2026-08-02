Estallaron las redes: los mejores memes de la derrota de River ante Rosario Central en el Monumental

El Millonario acumula cinco derrotas seguidas y los hinchas no se lo dejaron pasar al plantel, al Chacho Coudet y a la dirigencia.

La derrota de River ante Rosario Central no solo dejó preocupación dentro del campo de juego, sino que también generó una catarata de reacciones en las redes sociales. Como ocurre después de cada partido importante, los hinchas transformaron el resultado en memes, cargadas y comentarios que reflejaron el malestar por el presente del equipo del Chacho Coudet .

El 1-0 del Canalla en el Monumental, producto del gol en contra de Nicolás Otamendi , fue uno de los principales focos de las bromas virtuales. Los usuarios aprovecharon la desafortunada acción del defensor y capitán del Millonario para crear imágenes y publicaciones que rápidamente se viralizaron durante el desarrollo del encuentro.

La bronca de los hinchas también apuntó al funcionamiento del equipo, que volvió a mostrar una versión preocupante y acumuló una nueva derrota en un inicio de semestre complicado. River no pudo convertir sus chances en el complemento y terminó cayendo ante un Canalla que resistió con la seguridad de Jeremías Ledesma, exarquero del club de Núñez.

En las redes sociales, el DT fue uno de los principales señalados por los simpatizantes. Muchos cuestionaron las decisiones del ex estratega de Racing, el planteo del equipo y la falta de respuestas futbolísticas en un momento en el que los resultados negativos comenzaron a generar preocupación.

Otamendi desde que llegó a river: pic.twitter.com/1y8CwaLmvm — (@kzcabj) August 2, 2026

También la ligaron Di Carlo, Longoria y Francescoli

La dirigencia tampoco quedó al margen de las críticas. Los memes y comentarios apuntaron contra el presidente Stefano Di Carlo, además del director deportivo Pablo Longoria y Enzo Francescoli, a quienes varios hinchas responsabilizaron por el armado del plantel y el presente deportivo del conjunto millonario.

bien el Tefo Di Carlo, bien Coudet, bien Enzo, Ponzio, Longoria y los 45 ñoquis vip que tenemos que no pudieron traer todos los refuerzos antes de la 4ta fecha. bien loco, profesionalismo River eh. https://t.co/0vJsbArE1X — mariscal - grok hate account (@elnuevomariscal) August 3, 2026

Di Carlo se preocupó más en hacer lobby contra la AFA junto a Donofrio y descuidó la situación deportiva de River Plate.



Gastó una cantidad de dinero descomunal y no levanta cabeza.



La peor racha de derrotas DESDE 1911. Debe reorientar su política al frente del club. pic.twitter.com/VK1CeaPsRT — Andrés Yossen (@FinoYossen) August 3, 2026

El mal momento de la Banda quedó reflejado en los números: el equipo sumó su cuarta derrota consecutiva, entre el campeonato local y la eliminación frente a Aldosivi por la Copa Argentina. Además, alcanzó una racha negativa histórica, con cinco caídas seguidas en torneos organizados por AFA, algo que no ocurría desde 1911.

River: pierde todos los partidos



Mientras tanto maxi salas en el container de cantilo: pic.twitter.com/ivgiWE7DNZ — Hasan (@hsnsle_) August 2, 2026

Las polémicas arbitrales también formaron parte de la conversación digital. El gol de Enzo Copetti, que pareció estar en posición adelantada y cuya revisión no mostró las líneas del VAR durante la transmisión hasta el entretiempo, generó debate entre los fanáticos, aunque el eje principal de las críticas estuvo puesto en la actuación del equipo.

otamendi, martinez quarta y rivero pic.twitter.com/nzisANnNBE — Peñargrol (@CAPArgento__) August 2, 2026

Con el correr de los minutos, los memes dejaron de centrarse solamente en jugadas puntuales y reflejaron el clima de tensión que atraviesa River. El grito de “que se vayan todos” que bajó desde las tribunas del Monumental también encontró su versión en las redes, donde los hinchas expresaron su enojo.