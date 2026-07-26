Boca fue aplastado por Riestra y estallaron los memes en las redes

El xeneize sufrió una derrota durísima en el comienzo del Clausura y en las redes los hinchas, propios y extraños, volvieron a expresarse.

Otra decepción más de Boca a sus hinchas. Fue en el comienzo del Clausura y contra Riestra de visitante. La caída del equipo del Vasco Arruabarrena no hace más que ratificar lo que viene pasando en los últimos años. Cuando parece que se acomoda, el equipo se las ingenia para protagonizar algún papelón deportivo. No por intención, sino por sus enormes carencias para tener efectividad de cara al arco rival y marcar en el área propia.

Después de la caída de River frente a Barracas Central en el Monumental, el sábado por la noche, los fanáticos de Boca no tuvieron un día de paz. La pobre producción del conjunto xeneize fue exprimida al máximo por un rival que con muchas menos herramientas individuales, fue más peligroso y superior colectivamente.

En las redes sociales , tanto los hinchas de Boca como los seguidores del fútbol de todo el país se hicieron eco.

Por un lado, los bosteros se mostraron frustrados y enojados con algunas actuaciones individuales, mientras que los chistes del resto abundaron por la producción futbolística y también por la fortuna que gastó en club de la Ribera en el mercado de pases.

Tanto el arquero Álvaro Montero como el presidente, Juan Román Riquelme, fueron los principales apuntados en las criticas. Otro que también es una fija es Braida, sobre todo porque en Boca es más conocido por su peinado que por jugar bien al fútbol.

Los graciosos memes de siempre

y si la FIFA apreto a Boca para que perdiera contra Riestra para que river no sea el unico que haga un papelon ? pic.twitter.com/8XOKI2iw7b — AdeptusKnight - Hesoyam (@WarlordTitan69) July 27, 2026

*Riestra sale de contra a 200km por hora*



Braida: pic.twitter.com/ccbROWUanw — Lecco (@Leccocerosiete) July 26, 2026

Braida cubriendo la marca del 7 de riestra: pic.twitter.com/IWovvxcMHs — el fútbol me hizo esquizofrénico (@Rafaelacaesta) July 26, 2026

Los hinchas de boca y RIBER cruzándose mañana después de perder con barracas y Riestra pic.twitter.com/UUgq6AlFpr — Boca Info (@Labocatw) July 27, 2026

El pibe que apostó los ahorros a que ganaba Riestra 3-0 a Boca pic.twitter.com/UxQVn0bFrF — acho ® (@NachoCavallo74) July 27, 2026

Y si Riestra es nuestro Arabia Saudita ? pic.twitter.com/9AiCbHiPRj — Jarista (@jaristaa10) July 26, 2026

boca perdiendo 2 a 0 con riestra en el 1T pic.twitter.com/c7q6KHvcHi — maybostera (@myybtd) July 26, 2026