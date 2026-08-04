Boca con cambios frente a Estudiantes: el once que piensa Arruabarrena en una fuerte seguidilla

Tras el empate en Rosario frente a Newells, el Xeneize debe recuperarse en el partido reprogramado por la segunda fecha del Clausura.

Boca recibe a Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó, mañana 19hs por el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la zona A del Torneo Clausura, que fue reprogramado por la participación del Xeneize en los playoffs de la Copa Sudamericana.

El Vasco Arruabarrena planea algunos cambios con respecto al equipo que empató 2-2 ante Newells en Rosario, con la cabeza puesta en una fuerte seguidilla que tendrá Boca en las próximas semanas.

El entrenador de Boca entiende que tiene que cambiar la cara en el campeonato local, tras un flojo arranque con derrota ante Riestra y con empate en Rosario, por lo que haría descansar a tantos titulares, pero sí piensa en ciertos cambios.

LOS CONVOCADOS DE BOCA PARA ENFRENTARSE A ESTUDIANTES Arruabarrena repite a los mismos 24 concentrados del último partido. pic.twitter.com/LsezGD6sCm

En el arco seguirá Álvaro Montero, que sigue bajo la lupa de los hinchas por algunas jugadas puntuales. En la defensa, ingresaría Leandro Lozano por Dylan Gorosito y Malcom Braida por Lautaro Blanco, que fue el único que todavía no descansó en la rotación. En la saga se mantendrían Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa.

Un ingreso en la mitad de la cancha podría significar un cambio de esquema: Milton Delgado reemplazaría a Sebastián Villa, lo que llevaría al equipo a jugar 4-3-3, con Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacibar compartiendo el medio. Esto puede entenderse como una necesidad de poblar más esta parte de la cancha.

Con la salida del colombiano del equipo titular, Leonel Flores y Tomás Aranda serían los extremos. En el centro del área, Miguel Merentiel podría tener descanso y su lugar sería para Milton Giménez, que volvió a sumar minutos en Rosario.





Buenos Aires, 4 agosto (NA) -- Boca se prepara para recibir a Estudiantes este miércoles en el Tomás Adolfo Ducó, en el marco de una exigente… pic.twitter.com/3SYGGdDhgU — Noticias Argentinas (@NAagencia) August 4, 2026

Una de las grandes dudas es cuando tendrá descanso Leandro Paredes: el capitán no fue parte de la pretemporada por su participación en el Mundial, y frente a Newells se notó un deterioro en su condición física en los minutos finales. Solo se ausentó en el encuentro ante Riestra, cuando el Vasco le dio tres días de vacaciones.

A Boca se le viene una fuerte seguidilla de importantes partidos: luego de Estudiantes, enfrenta el sábado a Vélez, mientras que el martes vuelve a jugar por Copa Sudamericana contra Recoleta, y la revancha será una semana después en Paraguay.

La extraña propuesta del presidente de Recoleta a Boca

El encuentro del martes entre Boca y Recoleta, todavía no se sabe si se jugará en La Bombonera, por los problemas con el césped. En ese contexto, el presidente del club paraguayo, Luis Vidal, compartió su visión sobre lo que representa este cruce para la institución y los desafíos logísticos que rodean el encuentro.

“Queremos JUGAR EN LA BOMBONERA. Estamos a disposición para colaborar con JARDINEROS, con alguna SEMILLAS, con lo que haga falta”.



Luis VIDAL, Presidente de #Recoleta en @SuperDeporRadio y una PROPUESTA a Juan Román RIQUELME para poder jugar en LA BOMBONERA por #CopaSudamericana… — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) August 4, 2026

Desde el primer momento, Luis Vidal dejó en claro que la mudanza de la localía genera sentimientos encontrados en su equipo. “Sí, por supuesto. Toda la vida, como siempre digo y declaro, tiembla La Bombonera, late, como se dice. Estuve escuchando que puede ser Huracán o Lanús. Hasta, probablemente sea mejor para nosotros en lo deportivo, pero claro que queremos jugar en La Bombonera”, admitió.

La expectativa por disputar el partido en la mítica Bombonera es compartida por todo el plantel paraguayo. Vidal señaló con humor que “si hace falta, nos ponemos a disposición para colaborar ahí con algunos jardineros, con algunas semillas, con lo que haga falta para que la cancha llegue para el partido”.