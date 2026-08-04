La frase que utilizó Lionel Scaloni en la previa de Argentina-Inglaterra fue resignificada por todo lo que pasó después.

A lo largo de la historia, el fútbol ha sido utilizado como herramienta o escenario de expresión en distintos momentos. Lo ocurrido con el trapo de la selección que rezaba "Las Malvinas son Argentinas" generó un impacto notable en nuestro país.

En la previa del partido entre Argentina e Inglaterra, Lionel Scaloni utilizó una frase particular: "Es solo un partido de fútbol" . Un concepto similar al que Carlos Salvador Bilardo y Diego Armando Maradona apelaron antes de otro cotejo histórico entre ambas selecciones, en 1986, obteniendo el mismo resultado.

La forma en la que se vivió el choque por las semifinales del Mundial 2026 y su desenlace, con victoria agónica por 2 a 1 para el combinado albiceleste, dejaron en claro que no era un partido más.

Y la aparición de la bandera derivó en otra cosa, porque a través del fútbol se transformó en un símbolo que ya es de todos.

Sin dudas, la prohibición por parte de FIFA, a la que adhirió el gobierno argentino, produjo el efecto contrario.

En la previa al encuentro, se realizó una reunión en el Centro Internacional de Cooperación Policial en Leesburg, Virginia, donde participaron representantes de la FIFA, el FBI, las policías de Atlanta y Miami, y delegaciones de seguridad de Inglaterra y Argentina.

Tras la Copa del Mundo, los equipos del fútbol argentino fueron replicando la misma bandera, con similar tipografía, tanto adentro de la cancha como en las tribunas.

La ministra Monteoliva advirtió que “está prohibido el ingreso de botellas o elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político, contenido racial o un contenido provocativo”. “No van a poder entrar carteles, banderas o mensajes de ese tipo”, contó, y dio a entender que entre esos objetos están aquellos que incluyan la imagen de las Islas Malvinas.

La sábana de un hotel fue pintada de manera casera por parte de hinchas argentinos, que la arrojaron a los jugadores en medio del festejo.

Giovani Lo Celso la tomó, Lisandro Martínez y Cuti Romero la extendieron. Las redes hicieron lo suyo y Malvinas volvió a estar en carpeta como nunca, para propios y extraños.

En el marco de la discusión por la ley de tierras, el domingo la hincha de Newell's colgó su bandera. "Las tierras no se venden, las tierras se defienden", decía el “trapo” que fue colgado a lo largo de la tribuna “Maxi Rodríguez” del Coloso Marcelo Bielsa, y que fue retirado por las autoridades encargadas del operativo de seguridad.

A juzgar por los antecedentes recientes, en tiempos donde todo parece tener precio, existen posibilidades de que se genere el efecto contrario y el fútbol sea un lugar de expresión cada vez más potente para quienes no tienen comprada su voz.