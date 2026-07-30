Se confirmó la lesión de una de las figuras de River: los partidos que se perderá

El Chacho Coudet deberá reemplazar a uno de sus mejores jugadores para los siguientes encuentros del Millonario.

Se confirmó la lesión de una de las figuras de River.

xRiver sigue recibiendo malas noticias en el medio de la crisis futbolística que atraviesa el ciclo del Chacho Coudet en el banco de suplentes: se confirmó la lesión de Marcos Acuña , que lo dejará varios partidos afuera del equipo, además de otros dos jugadores tocados, que tienen un parte médico más favorable.

El lateral izquierdo pidió el cambio tras sentir una molestia en la derrota ante Gimnasia de La Plata, que significó su tercera caída al hilo tras perder ante Aldosivi por Copa Argentina y contra Barracas Central en el debut del Torneo Clausura.

Se conoció mediante las redes sociales el parte médico de los tres lesionados de River: el más complicado es el Huevo Acuña, que tiene un desgarro en el isquiotibial derecho . Desde el club creen que podría volver a jugar en tres semanas, cuando el Millonario tenga que afrontar los octavos de final de la Copa Sudamericana, perdiéndose los encuentros ante Rosario Central y Tigre.

ALARMAS EN RIVER: el Huevo Acuña sintió una molestia en su pierna derecha y pidió el cambio durante el ST del partido ante Gimnasia. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/9UUKUHsnzF

El otro que preocupó fue el recién llegado Ángel Correa, que sintió un dolor pero pudo seguir en cancha ante Gimnasia. Tiene un golpe en el muslo derecho y si mejora correctamente, jugará el domingo ante Rosario Central.

Por último, otro de los refuerzos que se lesionó fue Mauro Arambarri, que tiene un esguince en su tobillo izquierdo, el cual lo tendrá sin acción hasta el partido ante Tigre, que se jugará el 9 de agosto.

PARTE MÉDICO DE RIVER



Marcos ACUÑA: sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho por lo que apuntaría a volver recién para los octavos de la Copa Sudamericana (mediados de agosto y rival a confirmar)



Ángel CORREA: traumatismo en el muslo derecho. Existe la… pic.twitter.com/qsVvJCpEuJ — Diario Olé (@DiarioOle) July 30, 2026

El que más preocupa de los tres es el lateral izquierdo, no solo por su importancia dentro del equipo, sino por las pocas variantes que tiene Coudet en ese puesto: anoche ingresó el juvenil Facundo González, pero no hay un tercer jugador que pueda ocupar esa posición de manera natural.

Esto encendió varias críticas en los hinchas, ya que entre los jugadores apartados del plantel, está Matías Viña, que jugó el Mundial con Uruguay pero no es tenido en cuenta por el entrenador. Además, hay negociaciones vigentes para sumar a Francisco Ortega en la posición, proveniente del Olympiakos.

[EXCLUSIVO] FRANCISCO ORTEGA ESTÁ A UN PASO DE CONVERTIRSE EN REFUERZO DE RIVER PLATE.



En las próximas horas se cerraría el traspaso del lateral izquierdo con pasado en Olympiakos al equipo de Eduardo Coudet. pic.twitter.com/4YgKkHwBbD — JS (@juegosimple__) July 30, 2026

Las duras declaraciones de Coudet tras la derrota ante Gimnasia

Eduardo Coudet habló después de la derrota de River por 1 a 0 ante Gimnasia en La Plata y dejó una frase que llamó la atención en plena crisis futbolística del equipo. “Estamos terminando de armar el plantel. Necesitamos tres o cuatro jugadores más en posiciones donde tenemos muchos juveniles. Y en River no hay tiempo, hay que jugar bien y ganar”, expresó el entrenador.

“Seguramente vamos a traer muchos jugadores más. Necesitamos tres o cuatro jugadores más en distintas posiciones en las que tenemos muchos juveniles”.



Firma: Eduardo Coudet, en conferencia. pic.twitter.com/WpWzXUxWTn — JS (@juegosimple__) July 30, 2026

El Chacho reconoció que el proceso está siendo más difícil de lo esperado y admitió que todavía no logró darle al equipo la forma que pretende. “Es de las veces que más me ha costado hacer jugar a un equipo como quiero que juegue”, sostuvo en conferencia de prensa, con River acumulando su segunda caída consecutiva en el Clausura y la tercera si se suma la eliminación ante Aldosivi por Copa Argentina.

Por último, añadió: "Es muy difícil el momento, hay que trabajar. Mejorar mucho, levantar mucho los niveles. Tenemos la pelota pero no logramos desequilibrar. Evidentemente no estamos derechos, no ligamos nada".