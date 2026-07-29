El picante cruce entre Nacho Fernández y Gonzalo Montiel, excompañeros en River

En el inicio del segundo tiempo, el volante de Gimnasia y Esgrima La Plata cometió una dura infracción al campeón del mundo.

En el arranque del segundo tiempo entre Gimnasia y River , en El Bosque, se dio uno de los cruces más calientes del partido: Nacho Fernández fue fuerte abajo contra Gonzalo Montiel y le aplicó un pisotón en el tobillo derecho. La acción dejó al lateral en el piso con mucho dolor y generó reclamos de varios jugadores del Millonario, sobre todo porque Leandro Rey Hilfer no amonestó al volante del Lobo.

¿ERA PARA AMARILLA? Nacho Fernández y un pisotón a Montiel. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/p51vgrRBkD

La jugada tuvo un condimento especial por el pasado compartido entre ambos. Nacho y Montiel fueron compañeros en River y parte de una etapa histórica del club, pero esta vez quedaron enfrentados en una acción que encendió el partido. Incluso, mientras el defensor seguía tendido, desde el banco millonario llegaron a pedir el cambio, aunque finalmente pudo continuar.

"NO TE HAGAS EL VIVO, EH" Nacho le cometió infracción por un pisotón a Montiel, no le creía el dolor y Otamendi saltó para defender a su compañero.



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Después del encuentro, Nacho Fernández habló sobre lo ocurrido y remarcó que defendió a Gimnasia con la intensidad que exigía el partido. “Y sí, soy un profesional. Como siempre digo, soy un agradecido a River y a toda la gente, viví ocho años maravillosos. Respeto muchísimo a la gente de River y a los que salieron campeones del mundo, pero hoy me tocaba defender a esta camiseta y lo hago a muerte”, expresó en diálogo con ESPN.

"HOY ME TOCABA DEFENDER ESTA CAMISETA Y LO HAGO A MUERTE." Nacho Fernández habló sobre lo que significó jugar contra River.



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El mediocampista también valoró el rendimiento del equipo platense en una noche importante para cortar la mala racha. “Si bien había cosas para corregir, el equipo hizo un partido correcto. Por nuestra gente queríamos conseguir los tres puntos y se dio. Estoy conforme por la entrega, porque estuvimos muy ordenados. Más allá de la victoria hay cosas para corregir”, señaló. Además, consultado por las interrupciones del encuentro, respondió: “No tengo ni idea, estuvimos mucho tiempo para pensar”.

El triunfo le permitió a Gimnasia sumar su primera alegría en el Torneo Clausura, mientras que River volvió a quedar en deuda y profundizó un inicio irregular. En ese escenario, el cruce entre Nacho Fernández y Gonzalo Montiel quedó como una de las imágenes fuertes de la noche, tanto por la dureza de la infracción como por la historia que ambos compartieron en Núñez.

Así fue la derrota de River ante Gimnasia y Esgrima La Plata

River perdió por 1 a 0 en su visita a Gimnasia y Esgrima La PLata, en un partido disputado esta noche, en el estadio Juan Carmello Zerillo, por la segunda fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

El mediocampista Alexis Steimbach convirtió el único tanto del encuentro a los 35 minutos del segundo tiempo en lo que fue su primer tanto en el torneo.

Por otro lado, el equipo dirigido por Eduardo Coudet obtuvo su segunda derrota consecutiva en el campeonato y la tercera si se suma la caída por la Copa Argentina ante Aldosivi en Salta.

El primer tiempo fue equilibrado, ya que River manejó más la pelota en el inicio, aunque Gimnasia emparejó el desarrollo y ambos generaron situaciones.

El arquero Nelson Insfrán evitó el gol tras un remate de Joaquín Freitas y luego Lucas Beltrán falló el rebote. Del otro lado, Jeremías Merlo armó una buena acción individual que terminó con un disparo desviado de Ignacio Miramón.

En el complemento, el equipo dirigido por Ariel Pereyra ganó protagonismo y tras un centro desperdiciado por Agustín Auzmendi, una nueva pelota enviada desde la izquierda encontró solo a Steimbach, que definió de cabeza para establecer el 1-0.

Luego el propio delantero estrelló otro intento en el travesaño. River buscó el empate hasta el final, pero un defensor local despejó sobre la línea la última ocasión y selló el triunfo del Lobo.