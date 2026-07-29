La sorpresiva frase del Chacho Coudet tras la derrota de River en La Plata

El entrenador del Millonario habló en conferencia de prensa luego de la caída por 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Eduardo Coudet habló después de la derrota de River por 1 a 0 ante Gimnasia en La Plata y dejó una frase que llamó la atención en plena crisis futbolística del equipo. “Estamos terminando de armar el plantel. Necesitamos tres o cuatro jugadores más en posiciones donde tenemos muchos juveniles. Y en River no hay tiempo, hay que jugar bien y ganar”, expresó el entrenador.

El Chacho reconoció que el proceso está siendo más difícil de lo esperado y admitió que todavía no logró darle al equipo la forma que pretende. “Es de las veces que más me ha costado hacer jugar a un equipo como quiero que juegue”, sostuvo en conferencia de prensa, con River acumulando su segunda caída consecutiva en el Clausura y la tercera si se suma la eliminación ante Aldosivi por Copa Argentina .

El golpe en el Bosque llegó a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando Alexis Steimbach apareció solo en el área y marcó de cabeza el único gol del partido. Gimnasia había crecido en el complemento y hasta pudo ampliar la ventaja con otro remate del propio delantero que pegó en el travesaño. River , en cambio, volvió a mostrar dificultades para generar juego y apenas encontró algunas chances aisladas.

CHACHO COUDET Y SU SINCERIDAD ANTE EL MAL MOMENTO DE RIVER:



"A NIVEL PERSONAL ES DE LAS VECES QUE MÁS ME HA COSTADO HACER JUGAR A UN EQUIPO" pic.twitter.com/BKhJnxFRs5 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 30, 2026

Coudet también fue autocrítico con el momento del equipo y remarcó la urgencia que impone el club. “Hay que trabajar. No estamos acostumbrados a esta situación. La realidad es que la planificación está llevando más de lo que todos pensábamos, y siempre dije que tengo claro el lugar en donde estoy y que River no te da ni tiempo ni margen... Hay poco tiempo y poco margen, hay que ganar y ganar mucho”, afirmó.

Otro de los aspectos que tocó Coudet durante la conferencia de prensa fue la falta de peligro de su equipo: "Nos está faltando esa pelota filtrada, ese pase de gol, el pase distinto. En River vas a jugar en los últimos 30 metros, tenés que encontrar ese pase distinto. Pero no está sucediendo".

Esta declaración se hace por lo menos llamativa, ya que el jugador que más podía aportar en este aspecto era el colombiano Juan Fernando Quintero, a quien decidió descartar de cara al segundo semestre y terminó rescindiendo su contrato con el "Millonario".

Cuál es el ultimo jugador que tiene en carpeta River antes de retirarse del mercado de pases.

Por último, añadió: "Es muy difícil el momento, hay que trabajar. Mejorar mucho, levantar mucho los niveles. Tenemos la pelota pero no logramos desequilibrar. Evidentemente no estamos derechos, no ligamos nada".

El mal momento de RIver

El conjunto "Millonario" sumó su tercera derrota al hilo (previamente había sido derrotado por Aldosivi en la Copa Argentina y por Barracas Central en la primera fecha del Torneo Clausura) y Coudet es cada vez más cuestionado por el hincha.

Con este último resultado, River profundizó un inicio de semestre muy por debajo de las expectativas. El entrenador sabe que necesita respuestas rápidas, tanto desde el funcionamiento como desde el mercado de pases, en un contexto en el que la presión empieza a crecer después de otro tropiezo.

La próxima presentación del club de Núñez será el próximo domingo, cuando visite a Rosario Central en un encuentro que podría marcar a fuego el futuro de Coudet como director técnico.