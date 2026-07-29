Vóley de alto vuelo en el Ruca Che: juegan Las Panteritas ante China

Serán tres partidos entre jueves, viernes y sábado. Una oportunidad única para el público de la región.

El vóley internacional tendrá tres partidos consecutivos de alto nivel. Las Panteritas, el equipo femenino sub 19, enfrentará a la sub 17 de China en el estadio Ruca Che. Este jueves se enfrentarán a las 20, el viernes será al mediodía (12) y el sábado llegará el turno del último partido a las 20.

Este encuentro le sirve al equipo argentino como continuidad de su preparación para el Campeonato Continental y Panamericano Femenino Sub 19. "Nos estamos preparando todavía con la competencia algo lejana, a tres meses. Tenemos un grupo grande de 15 jugadoras que han venido y otras que no han venido pero siguen en consideración. Todavía estamos en una etapa de preparación general", comenzó diciendo Nicolás Efrón , entrenador de Las Panteritas, a LM Neuquén.

El rival será un equipo sub 17 de China. "No tenemos enfrentamientos previos, de todas maneras para ambos equipos son etapas diferentes. Después de estos partidos, China se cruzará a Chile para el Mundial y para nosotros esto es una gran oportunidad de crecimiento. La oportunidad de medirse contra un equipo que es potencia en categorías formativas. China viene trabajando muy bien los últimos hace 20 años, con una talla imponente, con jugadoras de dos metros de altura. Estamos con mucha confianza, con el trabajo y la pasión que le mete este equipo. Son jugadoras de todo el país que representan muy bien a sus provincias y a sus clubes", valoró el técnico argentino.

La única patagónica de la nómina presente es Luz Montesinos, de Trelew, quien forma parte de la selección desde fines del año pasado.

El plantel llegó el martes a Neuquén después de una semana de trabajo previo en Bahía Blanca. En el partido del mediodía del viernes estarán invitados chicos y chicas de las escuelas y profesorados locales.

Efrón ya conocía el Ruca Che de su etapa como jugador: "El estadio está espectacular, tiene una historia hermosa. Acaba de cumplir 30 años y fue sede de eventos imponentes e importantes de todo tipo. En particular en el vóley ha sido la casa de Gigantes del Sur durante muchísimos años. Me tocó enfrentarlo y es un hermoso estadio con el marco de las seis mil personas que suelen frecuentarlo, así que estamos muy deseosos que sea así".

Después de finalizar su carrera como profesional, siguió ligado al vóley y ahora encabeza este importante representativo nacional: "Me saqué las ganas de jugar muchísimo como atleta y hoy me toca la enorme responsabilidad y placer de dirigir a las mejores del país, de darles un granito de arena para que crezcan y se conviertan en grandes jugadores. Mucho orgullo de vestir la camiseta de este lado".

El momento del vóley femenino

Las selecciones femeninas están experimentando un crecimiento interesante, con presencia en los certámenes internacionales y varios triunfos resonantes.

"El vóley femenino se ha metido en el plano mundial en los últimos diez años. Participa de los torneos continentales más importantes y está dentro de los 15 mejores equipos del mundo, con muy buenos resultados. Quizás el puntapié que le falta es la difusión. Estoy convencido de que el vóley tiene que estar en las escuelas, colegios y armar una red de entrenadores para que no se escape ningún talento y que el vóley siga creciendo", afirmó Efrón.

La llegada de estos partidos de alto nivel genera chances para el desarrollo de la actividad y que aparezcan talentos locales. "Siempre está la expectativa. Hoy ya hay entrenadores que se dedican a la captación. De hecho, charlamos con muchos de la provincia a quienes les propusimos hablar de vóley, de iniciación del deporte y las estrategias para que cada vez más chicas elijan el vóley", auguró.

Generar eventos internacionales en el interior no es sencillo y el técnico de las Panteritas lo destacó: "Quiero agradecer muchísimo a la provincia, a la organización, a la Federación de Vóley, particularmente a Patricio Newton, que está trabajando con nosotros hace tres meses para hacer realidad esta gira y estos amistosos. Somos conscientes del enorme esfuerzo que se hace".