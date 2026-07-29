La nueva camiseta que presentó River inspirada en uno de sus primeros escudos.

River Plate presentó su nueva camiseta titular para la temporada 2026/2027. El diseño en cuestión evoca los orígenes del club y celebra más de un siglo de historia. El modelo incorpora detalles que remiten a los primeros escudos utilizados por la entidad en el siglo pasado y suma un distintivo por el aniversario número 125 de la fundación del club.

Si bien en la presentación no se especificó en cuál de los primeros escudos fue en el que se inspiraron, lo cierto es que varios de los logos del Millonario a principios del siglo pasado cuentan con bordes negros. Desde la empresa argumentaron que la remera cuenta con “un diseño inspirado en uno de los primeros escudos que tuvo la institución a principios del siglo pasado” ya que cuenta con una “inédita franja roja con bordes negros”.

La presentación, realizada este 29 de julio, se apoyó en una fuerte campaña audiovisual en la que participaron futbolistas de ambos planteles profesionales. Carolina Ceniza y Paloma Fagiano fueron las representantes del equipo femenino, mientras que del masculino se destacaron presencias como Lucas Martínez Quarta, Aníbal Moreno, Marcos Acuña, Facundo Colidio, Joaquín Freitas y Nicolás Otamendi. Además, en el video institucional difundido en las redes sociales, se incluyó la frase “Todo gran legado nace de una pasión” y finalizó con una celebración de gol acompañada por el cántico de la hinchada: “Y dale, y dale, y dale River, dale”.

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La nueva camiseta destaca por una franja roja inédita, que suma bordes negros, un guiño directo a la estética de los primeros años del club. En la parte posterior del cuello se incorporó un logo especial por el 125° aniversario, reforzando la identidad y el sentido de pertenencia. El conjunto oficial de juego se completa con shorts negros y medias blancas, respetando la tradición histórica de la institución.

Los primeros escudos en la historia de River Plate

Hace algunos meses, River Plate había dado a conocer el descubrimiento de un escudo inédito que data de 1914, aunque no está vinculado a este nuevo diseño de casaca. La acción de lanzamiento no solo apeló a la historia sino también al presente. El video institucional mostró a figuras reconocidas del plantel portando la nueva camiseta y transmitiendo el mensaje de continuidad y legado que pretende expresar la institución. La nueva camiseta ya se encuentra disponible a la venta.

En lo que respecta a lo futbolístico, el plantel comandado por el Chacho Coudet buscará cosechar su primera victoria en lo que va del semestre cuando visite esta tarde-noche a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Bosque, en el marco de la segunda jornada del Torneo Clausura. El Millonario comenzó su travesía por el torneo local con una caída por 1-0 ante Barracas Central en el Monumental. Antes, había sido eliminado de la Copa Argentina a manos de Aldosivi.

Vale destacar que River Plate fue uno de los equipos que más ruido realizó en esta ventana de transferencias, al fichar a dos campeones del mundo con la Selección Argentina, como Nicolás Otamendi y Ángel Correa. Además, logró repatriar a los delanteros Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán. También fichó a los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González. Por otra parte, tiene avanzada la llegada de Tobías Andrada, una de las jóvenes promesas de Vélez.