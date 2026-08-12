Tras la derrota ante Boca, el técnico Recoleta dejó una frase resonante

Jorge González habló sobre lo ocurrido en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Boca le ganó 3 a 1 a Recoleta y se quedó corto. El xeneize tuvo un jugador más durante más de un tiempo y jugó 11 contra 9 durante 20 minutos en el final. Sin embargo, la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana , que se definirá en Asunción , todavía está abierta. Igualmente, el xeneize fue muy superior y entre la falta de efectividad y mala fortuna, la alegría por ahora es contenida.

Para el equipo paraguayo es su primera vez en un torneo internacional. Luego de eliminar a San Lorenzo en fase de grupos, ganándole en el Nuevo Gasómetro, el conjunto que dirige Jorge González volvió a vivir un momento histórico, más allá del resultado.

Después del encuentro, el técnico destacó la manera en que los simpatizantes xeneizes acompañaron al equipo durante los 90 minutos. "Como dicen, su hinchada es la número 12. Ellos alientan todo el partido y generan un entusiasmo que los jugadores perciben", manifestó.

González también resaltó que el respaldo de los hinchas se mantuvo incluso cuando Boca se fue al descanso en desventaja. Según explicó, la presión desde las tribunas fue constante y tuvo una influencia importante en el desarrollo del partido. "Pese a irse en desventaja en el entretiempo, ellos estaban a full tratando de generar que ellos estén partícipes dentro del campo de juego. Sentí mucha presión de toda la aglomeración en todos los sectores", señaló.

Más allá de la intensidad del público, el entrenador de Recoleta aseguró que disfrutó especialmente la posibilidad de disputar un partido de esta magnitud en un escenario emblemático del fútbol argentino. "Estoy encantado y maravillado de estar presente en este lugar, de estar frente a ustedes y de representar a mi país con este equipo humilde", expresó.

Boca venció a Recoleta 3-1.

Finalmente, González valoró el esfuerzo de sus futbolistas pese al resultado adverso y se mostró conforme con la imagen que dejaron en el encuentro. "A pesar de todo demostramos algo lindo", afirmó.

Con la derrota 3-1, Recoleta quedó obligado a buscar una remontada en el partido de vuelta si pretende avanzar a los cuartos de final y mantenerse en carrera por el título de la Copa Sudamericana.