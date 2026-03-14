Franco Colapinto y una buena clasificación en el GP de China de Fórmula 1: a qué hora y dónde ver la carrera

El piloto argentino tuvo una buena clasificación en Shanghái. La actividad se podrá ver en vivo desde la madrugada del domingo en Argentina.

Franco Colapinto logró meterse en la Q2 y estuvo a milésimas de entrar en la Q3.

Franco Colapinto cerró una jornada positiva en el Gran Premio de China de Fórmula 1 al lograr el 12° puesto en la clasificación para la carrera principal, que se disputará este domingo en el circuito de Shanghái. El argentino mostró una mejora respecto al inicio del fin de semana y quedó muy cerca de meterse entre los diez mejores de la parrilla.

El piloto de Alpine había comenzado el sábado con la carrera Sprint , en la que terminó en el 14° lugar tras haber largado desde el puesto 16. Durante la prueba llegó a pelear cerca de la zona de puntos, aunque con el correr de las vueltas fue perdiendo ritmo y terminó fuera del top ten.

En la clasificación para la carrera principal, Colapinto logró avanzar hasta la Q2 y finalizó 12° , a apenas cinco milésimas de entrar en la Q3. La pole position quedó en manos del joven italiano Kimi Antonelli, seguido por George Russell y Lewis Hamilton.

Con ese resultado, el argentino largará desde la sexta fila en la carrera del domingo, mientras que su compañero en Alpine, Pierre Gasly, consiguió meterse entre los diez mejores y partirá desde el séptimo lugar.

kimi-antonelli-la-pole-mas-joven-de-la-historia-en-shangai-2202790 Kimi Antonelli se quedó con la pole position del GP de China.

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de China

La carrera principal del Gran Premio de China se disputará este domingo 15 de marzo a las 4 de la madrugada (hora de Argentina).

Será la segunda fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y el primer fin de semana del año con formato Sprint.

Dónde ver en vivo el GP de China

La carrera de Fórmula 1 se podrá seguir en Argentina a través de:

Fox Sports por televisión.

Disney+ mediante streaming.

De esta manera, Colapinto buscará sumar sus primeros puntos del campeonato en Shanghái tras un inicio de temporada con buenas sensaciones y una clasificación que lo dejó cerca de los diez mejores.

Russell ganó el Sprint en China y Colapinto terminó 14°

Mercededs Benz junto a Ferrari marcaron el ritmo de una apasionante carrera sprint en el Gran Premio de China en los primeros minutos de la madrugada del sábado. El británico George Russell, que había ganado la pole, se quedó con la victoria tras 19 vueltas.

En las primeras vueltas, hubo una dura pelea con las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que completaron el podio de la carrera sprint, que tuvo tres abandonos y un auto de seguridad cuando restaban cinco giros.

El argentino Franco Colapinto con Alpine, que había largado en la posicion 16, finalmente terminó en el puesto 14, luego de llegar incluso hasta el duodécimo lugar. El compañero de escudería, Pierre Gasly, finalizó undécimo.

Max Verstappen se quedó con la novena posición, luego de un mal lanzamiento que lo llevó hasta la posición 15.

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron el británico Lando Norris (McLaren), el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y el británico Oliver Bearman (Haas).

Qué pasó con Franco Colapinto

La carrera comenzó muy bien para Colapinto, que tras una gran largada pudo superar a cuatro oponentes en la primera vuelta para escalar hasta el 12° puesto.

Si bien no pudo mantener ese gran ritmo y terminó en el 14° lugar, bastante lejos de los primeros ocho que sumaron puntos, el argentino redondeó unas 19 vueltas muy sólidas que le podrían permitir ganar confianza de cara a la clasificación.

Embed P11 and P14 in the sprint



Close but unfortunately wasn’t able to come home with any points today. pic.twitter.com/CWcKfuydjQ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 14, 2026

A su vez, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, largó en el séptimo puesto luego de la gran clasificación de este viernes por la madrugada, aunque no se pudo mantener arriba y quedó 11°.

Esta fue la primera carrera sprint del calendario 2026, donde están prevista seis competencias. La próxima será en Miami.