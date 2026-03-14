Vendimia Neuquina: los vinos de Chos Malal que combinan calidad con historia e identidad

Entre los viñedos de la bodega Des de la Torre, se realizó un inolvidable sunset, en el que se deleitó un producto que nació a partir del esfuerzo de una familia.

Desde la bodega Des de la Torre , la Vendimia Neuquina tuvo su lugar en la ciudad de Chos Malal, en el Alto Neuquén. Este viernes se vivió un sunset cargado de emociones e historias, donde se reivindicó a la producción del vino que nació a puro esfuerzo familiar.

La capital histórica de la provincia de Neuquén empezó con la plantación de viñedos en el 1800 , cuando salesianos de Mendoza trajeron sus varietales. La apuesta de varietales con un suelo particular y el microclima de Chos Malal hacen que se trate de un producto único en su especie.

En bodega Des de La Torre, t odo comenzó para producción propia , como idea de la bisabuela de la familia llegada de Francia y su marido, quien era oriundo de San Juan.

Esta producción la siguió su hijo Luis, quien le pasó el mando a sus hijos Nicolás y Gary, quienes actualmente conducen la bodega. En diálogo con LM Neuquén, Nicolás De La Torre reivindicó la vitivinicultura de Chos Malal, lugar que cuenta con las condiciones "para poder hacer vino que se perdió a través del tiempo".

Vendimia Chos Malal

"Mi viejo siempre apostó a hacer vino acá y cuando tuvo la plata para poder armar el proyecto, nosotros lo seguimos porque desde chicos nos enseñaron a trabajar la tierra y esto es parte de eso", indicó respecto al crecimiento de la bodega, que en 2008 se expandió de forma comercial en toda la provincia y diversos lugares del país.

Un vino con historia e identidad

Como cuarta generación de la familia a cargo de la bodega y producción de vinos, los De La Torre lograron poner en una botella cultura, identidad neuquina y el legado familiar. "Nosotros lo que hacemos, lo hacemos con mucho amor. Es muy satisfactorio poder generar esto, que la gente pueda conocer lo que hacemos", indicó Nicolás.

El portafolio de la bodega es variado, pero hay dos que se caracterizan por la selección de cosecha y las historias que hay detrás.

vinos de la torre

Uno de ellos es "Criolla de Pueblo", un producto creado con plantas de 80, 100 y 150 años, con el objetivo de revalorizar estas cepas antiguas de la localidad. “Somos 10 familias distintas quienes cosechamos esas uvas y logramos hacer un tinto, un rosado y un blanco”; explicó.

Otro distinguido es Oliverio, una línea premium, dedicada a la quinta generación De La Torre, calificada por Nicolás como “lo mejor que hay, las mejores variedades se van a esta línea”.

La importancia de la vitivinicultura en Chos Malal

Otro de los presentes en la Vendimia local fue Nicolás Albarracín, intendente de la ciudad, quien se mostró entusiasmado por la realización de esta propuesta en la capital histórica de todos los neuquinos.

Albarracín destacó la presencia de De La Torre en la localidad y la relevancia que cobró en los últimos años, ya que uno de sus producciones al papa Francisco. "Como no estar orgullosos de esta bodega y también de muchos productores más, de algo que se consume en la región y es muy nuestro", destacó.

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Entre viñedos y el sol que caía en la bodega familiar, el intendente local destacó la decisión de la provincia del Neuquén en acompañar y generar estas oportunidades, ya que "cuando uno habla de oportunidades son estas, para acompañar al privado y el Estado es acá donde también tiene que estar presente".

La Vendimia, un evento para mostrar el rumbo de Chos Malal

Generalmente, la gente del resto de la provincia y el país asocia a la ciudad del Alto Neuquén con el chivito, un clásico indiscutible. De igual manera, los viñedos chosmalenses tienen su historia y, con estos eventos como la Vendimia Nequina, se muestra la diversidad de oportunidades para conocer.

"Es de a poco, llegando con estos eventos que son necesarios para mostrar de donde venimos y hacia dónde queremos ir", aseguró Albarracín. "Somos turismo, somos una provincia que está en crecimiento y creo que esto nos va a hacer muy bien también a todos, que cada productor de nuestra zona y de nuestro Chos Malal que se dedica a esto”, agregó.

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A su vez, destacó la gestión provincial en infraestructura y la importancia de, por ejemplo, invertir en la ruta 7, más conocida por "cortadera".

"Más de 100 años para que alguien nos devuelva lo que nos correspondía, una ruta que en este momento está en pleno movimiento. Esto va a traer más turismo, más propuestas para todos los habitantes del norte neuquino", aseguró, al mismo tiempo que agradeció al gobernador por las gestiones realizadas.

"Tenemos un montón de bodegas con un vino de calidad"

Al caer la noche, quien arribó a la bodega De La Torre fue Julieta Corroza, senadora provincial. Entre saludos a la comunidad y abrazos con Nico, dueño del lugar, se mostró entusiasmada por volver a Chos Malal.

"Hace más de 20 años que el transitar esta trayectoria junto a Rolo me ha permitido venir a Chos Malal desde muy joven y la verdad que ver que se den este tipo de eventos acá me pone muy feliz", dijo en su diálogo con LM Neuquén.

Por otra parte, la funcionaria destacó la relevancia que comenzó a tomar la producción de vino en la provincia, especialmente en el Alto Neuquén, lugar que destacó por su valor y que "durante mucho tiempo fue postergada".

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“Que nosotros podamos invertir con las rutas, las hosterías pero también haciendo eventos con algo que es muy histórico, porque el vino en Chos Malal no es de ahora, muchos lo conocieron ahora pero la cultura vitivinícola es de muchos años y, en este caso, desde La Torre”, expresó Corroza.

Por otro lado, la legisladora hizo hincapié en lo que es la Vendimia Neuquina como un evento que pone en valor a las bodegas de la provincia y ofrece grandes productos al turismo.

"Es muy importante que nosotros podamos pensar que monetizar nuestro suelo también conlleva la gran responsabilidad que nosotros veamos hacia dónde va a crecer Neuquén y una gran alternativa que hay es el turismo”, sumó.

"Nuestro gobernador y todo el equipo de gobierno estamos totalmente convencidos de crecer en el turismo, por eso las rutas, las hosterías, la accesibilidad y por supuesto también tener productos de calidad, así como tenemos el chivito del norte neuquino, conocido en toda la provincia", concluyó.

Entre vinos, un atardecer magistral y buena gastronomía, la Vendimia Neuquina logró mostrarse como el evento destacado de esta temporada.