Vinos, rock y atardecer en Bodega Familia Schroeder: todo lo que tenés que saber de la Vendimia Neuquina

La celebración será el próximo 21 de marzo. Con shows en vivo de Indios y 1915, el evento promete una jornada única entre viñedos.

San Patricio del Chañar se prepara para una de las citas más esperadas del calendario enológico y cultural. La Vendimia Neuquina tendrá su gran despliegue el próximo sábado 21 de marzo en la Bodega Familia Schroeder , con una propuesta que se extenderá desde las 13:00 hasta las 23:00, combinando visitas guiadas, cocina regional y una potente grilla de artistas.

La actividad se enmarca en un vasto calendario para celebrar la cosecha de la uva y la producción de vinos con identidad neuquina.

En total, entre el 13 y el 28 de marzo se realizarán nueve eventos en distintos puntos geográficos, con propuestas que conjugan el sabor de los vinos con un contacto directo con el terruño.

Así, los viñedos serán los escenarios de diferentes actividades que incluirán también música, gastronomía y hasta jornadas de cosecha para convertirse en protagonistas de una fecha que se vive como una fiesta la vitivinicultura.

VENDIMIA NEUQUINA- BODEGA FAMILIA SCHROEDER-13.jpg Sebastián Fariña Petersen

En el caso de la propuesta de Bodega Familia Schroeder, para el sábado 21, el escenario principal contará con el rock nacional de 1915 y el pop de Indios, además de los DJ sets de July Valenzuela y Gabee, encargados de musicalizar el atardecer y el cierre de la jornada bajo las estrellas.

“Estamos ultimando los detalles para lo que será la Vendimia Neuquina 2026; estamos más que listos y con muchas ganas de recibirlos a todos”, expresó Belén del Moral, responsable de hospitality de bodega Familia Schroeder. Además, destacó que se trata de una jornada especial para despedir el verano y dar la bienvenida al otoño "con un paisaje que en esta época está espectacular”.

Consejos para degustar

Del Moral compartió también algunas recomendaciones para quienes asistan a la Vendimia Neuquina, especialmente a la hora de comenzar el recorrido de degustaciones.

“Siempre recomendamos arrancar con un Pinot Noir, que es muy típico de nuestra zona y también de Bodega Familia Schroeder. Es un vino ideal para empezar tranquilo y después seguir probando otras opciones durante la jornada”, explicó.

Asimismo, recordó que el evento contará con diferentes propuestas gastronómicas y la posibilidad de recorrer el predio con visitas guiadas, lo que permite disfrutar de la experiencia completa del mundo del vino.

Entradas y beneficios: ¿Qué incluye cada pase?

Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Tickio. La organización definió dos categorías para que los asistentes elijan su experiencia:

Entrada General: Incluye el acceso al predio, las visitas guiadas por la bodega y el acceso a todos los shows en vivo.

Entrada VIP: Suma un tapeo exclusivo en el restaurante Saurus, bebida sin alcohol y tres consumiciones de la línea Saurus Barrel Fermented.

VENDIMIA NEUQUINA- BODEGA FAMILIA SCHROEDER-11.jpg Sebastián Fariña Petersen

Para quienes prefieran no manejar, se habilitó un servicio de transporte con salida desde el Hotel Hilton Garden Inn (Neuquén capital) a las 12:00, regresando desde la bodega a las 23:00.

Recomendaciones para disfrutar el día

Dada la exposición al sol durante la tarde y el descenso de temperatura al anochecer, se sugiere a los asistentes llevar gorra o sombrero, protector solar y un abrigo para el cierre.

Además, se permite el ingreso con lonas o mantas para disfrutar de los shows sobre el césped, aunque no se podrá ingresar con alimentos, bebidas ni mascotas.

VENDIMIA NEUQUINA- BODEGA FAMILIA SCHROEDER-14.jpg Sebastián Fariña Petersen

Datos clave del evento

Lugar: Bodega Familia Schroeder (Calle 7 Norte, San Patricio del Chañar).

Ingreso: Menores de 18 años deben ir acompañados por un adulto.

Sustentabilidad: Se utilizarán Eco Vasos (no se permiten copas de vidrio en el predio).

Tip: Comprar los tickets de consumo al ingresar para evitar filas durante los shows.

Cómo sigue la Vendimia Neuquina 2026

La Experiencia Vendimia se realizará el 13 de marzo a las 18h, la Vendimia llegará a Chos Malal con un sunset organizado por Bodega Des de La Torre, que combinará el paisaje del Alto Neuquén con la experiencia enológica y la participación de medios regionales.

El 14 de marzo, al mediodía el festival se trasladará a Bodega Malma en San Patricio del Chañar con música en vivo, degustaciones y una variada oferta gastronómica.

La agenda continuará el 15 de marzo en Bodega Mabellini desde las 10h. La misma ofrecerá una jornada de cosecha familiar con visita guiada, participación en la recolección de uvas y almuerzo entre viñedos.

Calendario Vendimia Neuquina 2026

Por otro lado, el 20 de marzo el Hilton Garden Inn Neuquén será sede de una experiencia de cata a ciegas con la participación de cinco bodegas y maridajes especialmente diseñados.

El 21 de marzo, dos bodegas celebrarán festivales de Vendimia en simultáneo: Bodega Familia Schroeder de San Patricio del Chañar, con música en vivo y degustaciones, y Bodega Cutral Co de la ciudad homónima, que sumará a los festejos el aniversario de la bodega con actividades especiales.

Y el 22 de marzo, de 12 a 18 horas, Vendimia y Gastronomía en la bodega Puerta Oeste.

El cierre de la Vendimia Neuquina se realizará los días 27 y 28 de marzo en el Sarita Polo Club en Centenario, con los festejos centrales que incluirán el Torneo de Polo Copa Vendimia, paseo gastronómico, ruleta de premios, sunsets temáticos, música en vivo y DJ sets.