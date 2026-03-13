Preocupación en River: la figura que se lesionó y es duda para el próximo partido

Coudet perdería a un jugador que fue clave ante Huracán en la próxima fecha frente a Sarmiento de Junín.

El atacante Sebastián Driussi sufrió una pubalgia y quedó en duda para el próximo partido de River ante Sarmiento de Junín , luego de salir en el entretiempo de la victoria 2-1 frente a Huracán en Parque Patricios.

El delantero marcó un gol en el estadio Tomás Adolfo Ducó , pero encendió las alarmas en el equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, y está en duda su participación en lo que resta del torneo. La salida del atacante para el ingreso de Joaquín Freitas generó preocupación en el cuerpo técnico del flamante entrenador.

Tras el encuentro, el propio Coudet confirmó en conferencia de prensa que el exjugador de Zenit de Rusia y Austin de la MLS arrastra una pubalgia desde hace varios días, molestia que explica su reemplazo en el descanso.

El cuerpo médico todavía no brindó mayores detalles sobre los plazos de recuperación, aunque el futbolista apunta a llegar en condiciones al debut de River en la Copa Sudamericana y al posterior Superclásico.

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El entrenador explicó la situación del delantero que abrió el marcador ante el “Globo”: “Seba viene con una pubalgia y siente dolor. Pregunté y es más sobre ese tema que una lesión muscular. Transmito lo que me pasa el doctor y aparentemente muscularmente no es nada; trae el tema del pubis, que a veces molesta de más y te impide hacer cosas”, afirmó.

River recibirá a Sarmiento de Junín en el estadio El Monumental y aún no existe confirmación sobre la presencia de Driussi. El técnico también tiene la opción de preservarlo, ya que no habrá fecha entre semana y el próximo compromiso posterior será el domingo 22 de marzo ante Estudiantes de Río Cuarto.

En caso de ausencia, Freitas aparece como primera alternativa en el ataque junto a Ian Subiabre. Además, Maximiliano Salas, Agustín Ruberto y Cristian Jaime figuran como opciones, aunque los dos últimos no integraron la convocatoria anterior. Coudet tampoco podrá contar con Facundo Colidio, expulsado ante Huracán.

La cancha de River, ¿sede de la Finalissima?

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, planea proponer la disputa de la Finalissima en el estadio Monumental, de River, aunque el mismo no estará disponible durante toda esa semana.

La final a disputarse entre el seleccionado argentino y el español estaba programada para disputarse el 27 de marzo en Doha, Qatar, aunque debió ser reubicada por la guerra que transcurre actualmente en Medio Oriente, con Estados Unidos, Israel e Irán como principales protagonistas.

Con esa fecha, y a menos que se modifique, la propuesta de Tapia sería inútil, debido a que en el Monumental se desarrollarán tres recitales de la banda británica-australiana AC/DC.

Claudio Tapia se reunirá esta noche con Alejandro Domínguez, máximo mandatario de Conmebol, con la idea de que la Finalissima se dispute en la Argentina, más precisamente en el estadio Monumental.

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Según lo comunicó en una publicación de su cuenta personal de X (anteriormente llamada Twitter), la decisión es en conjunto entre AFA y la mencionada confederación sudamericana, siendo que ambas entidades creen que se trata del “escenario ideal para recibir esta gran final”.

De todas formas, la idea tendrá dificultades para llevarse a cabo, ya que durante el propio viernes en el que se disputaría el partido, en el Monumental se va a estar llevando a cabo un recital de AC/DC.

Con este contexto, la única forma de que la propuesta sudamericana llegue a buen puerto sería con una reprogramación, tanto del partido como de los conciertos en cuestión, aunque ambas opciones son complejas por situaciones logísticas.

Por otro lado, la idea que se afirma como la opción más coherente llega desde Europa, con la idea de que la final se dispute en el estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid, otorgándole la localía a los españoles.

Aún así, el reglamento indica que la condición de local debe alternarse en cada edición, por lo que la dirigencia argentina no considera válido jugar en España, ya que en el certamen de 2022 lo hizo en Wembley, en Inglaterra, ante el combinado italiano.