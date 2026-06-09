Cuál es el delantero estrella al que Coudet le habría bajado el pulgar para jugar en River

El entrenador del millonario habría dado la orden para no avanzar en las negociaciones con una importante figura del fútbol internacional. De quién se trata.

River quiere hilar fino con los jugadores que llegarán al equipo luego de la salida de 15 jugadores que anunció el presidente Stéfano Di Carlo . Creen que es el momento para dar un timonazo en el rumbo del equipo y empezar de cero con el plan de Eduardo Coudet y sin darle demasiado protagonistas que llegaron con Marcelo Gallardo y no tienen un presente bueno.

Para suplir esos huecos el millonario trabaja con un plan clave para el mercado de pases que ya inició y concretó la llegada de Nicolás Otamendi como también de un mediocampista con presente en Europa . Así como levantaron el teléfono y cerraron la contratación de algunos jugadores, el entrenador habría bajado el pulgar por una figura del fútbol internacional al que le interesaría llegar al elenco de Núñez.

Según se conoció en las últimas horas, el entrenador le habría dicho que 'no' al importante delantero Mauro Icardi que se convirtió en ídolo de Galatasaray de Turquía, como también supo serlo en Inter de Milan, entre otros clubes que hacen especial su carrera profesional. Esta decisión se habría tomado a pesar de que la situación era favorable para contratarlo: es que el contrato del delantero en el club turco finaliza el próximo 30 de junio y quiere volver a la Argentina para estar cerca de sus tres hijas que tuvo junto a Wanda Nara durante su relación.

icardi descargo divocrio

Su propia abogada Elba Marcovecchio había dejado en claro que su futuro no sería River, sin precisar los motivos. "No creo que que el destino de él sea River Plate, pero te lo estoy diciendo como lo que creo. Se mantiene la información bajo 800 llaves, siempre por cuestiones de los representantes", dijo en diálogo con Puro Show de El Trece.

Qué había dicho el presidente de River sobre los rumores de incorporación

“No es un nombre sobre el que hayamos conversado”, confesó el presidente de la institución en la explosiva entrevista en la que confirmó la salida de 15 jugadores.

Falta la firma: River cerró la llegada de un nuevo refuerzo europeo para Coudet

El River europeo está tomando forma. Luego del anuncio de una renovación en el plantel que contemplará la salida de 15 jugadores según el presidente Stéfano Di Carlo y la llegada de Nicolás Otamendi que ya fue confirmado como refuerzo, el millonario cerró la contratación de un jugador que llegará desde el fútbol de Europa.

Según trascendió habrían llegado a un acuerdo total que convertirá al jugador como nuevo refuerzo del millonario. Solo resta la firma del contrato para hacer oficial el anuncio.

Quién es el refuerzo europeo

Se trata de Mauricio Arambarri, futbolista uruguayo que actualmente juega en el Getafe de España. El volante se sumaría al plantel para ser una opción de reemplazo para Aníbal Moreno o, en su defecto, conseguir un lugar en el once inicial.

Arambarri

Según se supo es una negociación que viene avanzando con fuerza en los últimos días de la semana pasada, período donde se ultimaron detalles desde España a través del director deportivo Pablo Longoria. La negociación se habría cerrado en la adquisición total del pase a cambio de seis millones de euros (de un 50% era dueño el Getafe, un 30% de Boston River de Uruguay y el 20% restante del propio jugador).

Cuándo firmará el contrato y qué duración tendría

Según trascendió, el jugador viajaría en los próximos días al país para estampar la firma del vínculo que duraría hasta diciembre del 2029 y unirse al equipo de Eduardo Coudet que lo conoce debido que lo enfrentó en cuatro oportunidades en su paso por España.