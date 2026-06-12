Después de irse al descenso con el Mallorca, Martín Demichelis tiene nuevo club

El entrenador argentino, que supo se campeón con River, vuelve a un país donde lo conocen y mucho.

Tras su comienzo como entrenador principal en River , donde fue campeón y también tuvo momentos complicados, la carrera de Martín Demichelis ha girado por diferentes países con irregular rendimiento. De hecho, viene de irse al descenso con el Mallorca , equipo que tomó con la Liga de España empezada y al que no pudo salvar.

Sin embargo, el exfutbolista, que también fue técnico del Monterrey de México en el Mundial de Clubes, tiene una nueva oportunidad de dirigir en el fútbol europeo.

Martín fue contratado por una institución importante de la Bundesliga. Se trata del RB Leipzig, que milita en la primera división de Alemania y suele ser animador también en competencias europeas.

Demicehelis.jpg Martín Demichelis

La operación provocó sorpresa en España debido a que había renovado su contrato con Mallorca apenas dos semanas atrás, después del descenso del equipo a la Segunda División.

Demichelis había extendido su vínculo con el conjunto balear hasta junio de 2028 y, tras la firma, había expresado públicamente su intención de continuar en el proyecto.

“Me quiero quedar aquí, soy feliz, quiero trabajar una temporada completa”, había señalado a fines de mayo; sin embargo, su situación cambió de manera repentina y todo indica que continuará su carrera en Alemania.

Según trascendió, la llegada de Demichelis a Leipzig responde a un pedido de Jürgen Klopp, actual director deportivo de la institución alemana, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El club busca reemplazante para el alemán Ole Werner y considera al argentino como la principal opción para encabezar el proyecto deportivo de cara a la próxima temporada.

Aunque todavía no existe confirmación oficial, resta resolver el pago de una cláusula de rescisión cercana a los tres millones de euros para cerrar la salida del técnico desde Mallorca.

De concretarse, significará su regreso al fútbol alemán, donde dejó una huella importante como jugador de Bayern Múnich, club con el que conquistó 11 títulos, y posteriormente como entrenador de la Reserva.

Demichelis acumula en su carrera como director técnico 87 partidos al frente de River, con 52 victorias, 16 empates y 19 derrotas; en Monterrey, 43 encuentros, con 20 triunfos, 16 igualdades y 19 caídas; y en Mallorca estuvo al frente del equipo en 12 partidos, registró cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas, aunque no logró evitar el descenso a la Segunda División española.