El duro posteo de la esposa de Rodrigo Rey contra el técnico de Independiente

La esposa de Rodrigo Rey publicó este lunes un extenso mensaje en sus redes sociales para respaldar al arquero de Independiente, un día después de que fuera determinante en el triunfo por 2-0 ante Estudiantes en La Plata , donde le atajó un penal a Guido Carrillo, y en medio de la llegada del uruguayo Santiago Mele , pedido por Gustavo Quinteros para competir por el puesto.

“Para el que cree que necesitabas ‘competencia’ para ser mejor... qué poco te conocen”, comenzó el posteo, en una clara referencia al escenario que se abre en el arco del Rojo con la incorporación del futbolista proveniente de Monterrey.

La publicación destacó especialmente la dedicación de Rey durante sus años en Independiente y aseguró que la llegada de otro arquero no modificará su forma de trabajar ni su compromiso con el plantel . “Aunque llegue otro arquero, lo recibirías con los brazos más que abiertos”, sostuvo.

El mensaje apareció pocas horas después de una actuación decisiva del guardameta de 35 años. Con Independiente arriba 1-0 frente a Estudiantes, Rey contuvo el penal ejecutado por Carrillo que podía significar el empate, antes de que Santiago Montiel estableciera el 2-0 definitivo.

Otro de los pasajes que llamó la atención estuvo relacionado con su rol dentro del vestuario. “Jamás te hizo falta una cinta de capitán para hacer lo que creés mejor por tus compañeros”, expresó su esposa, quien además remarcó su comportamiento cotidiano y la importancia que le otorga al grupo por encima de cualquier situación individual.

Pero la parte más significativa llegó sobre el final, cuando hizo referencia directa a la situación contractual del arquero: “Se va cerrando una etapa, se va terminando un contrato y aunque no se sepa nada sobre el futuro, no me cabe duda que vas a seguir dándolo todo”.

Rey tiene vínculo con Independiente hasta diciembre y, por el momento, su continuidad después de esa fecha no está definida. En paralelo, el club acordó la incorporación de Santiago Mele, arquero uruguayo de 28 años que llegará a préstamo por una temporada desde Monterrey, con una opción de compra de tres millones de dólares por el 80 por ciento de su pase.

De esta manera, el contundente respaldo familiar apareció justo cuando Rey volvió a ser determinante dentro de la cancha y mientras Independiente comienza una nueva etapa de competencia en el arco, con un futuro todavía abierto para uno de sus principales referentes de los últimos años.