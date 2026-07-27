La norma entrará en vigencia a partir del 1° de agosto y en caso de tener éxito se aplicará a nivel mundial desde la temporada 2027-2028.

La nueva regla que pondrá en práctica la Premier League para terminar con las demoras de los arqueros en el fútbol.

El fútbol de la Premier League pondrá a prueba una nueva y revolucionaria regla con el propósito de combatir la pérdida de tiempo durante los partidos y, en especial, apunta directamente contra las interrupciones que provocan los arqueros cuando simulan o exageran una lesión para detener el juego en beneficio de su equipo.

La iniciativa es simple, si el árbitro autoriza el ingreso del cuerpo médico ante un pedido de asistencia por parte del uno de los arqueros, el entrenador dispondrá de diez segundos para seleccionar a un futbolista que deberá abandonar la cancha durante un minuto. En caso que no elija a ninguno en ese lapso, será el capitán quien tenga que salir del campo de juego.

Por lo tanto, el equipo se quedará temporalmente con un jugador menos. Este castigo busca penalizar el uso reiterado de este recurso, cada vez más habitual en los últimos años, para detener el ritmo de juego, enfriar el empuje rival o hasta recibir indicaciones tácticas desde el banco.

Pero la novedosa disposición también contempla excepciones. No se aplicará cuando el propio arquero indique que no necesita asistencia médica; ante un choque con un compañero o un rival; ante una falta que requiera atención médica inmediata; o si presenta conmoción cerebral o hemorragia.

Los detalles de la nueva regla a aplicar

Según la BBC, la medida ya cuenta con el consenso de la Federación Inglesa (FA), la Premier League, la English Football League (EFL), la National League y la Women's Super League y ahora espera la aprobación de la International Football Association Board (IFAB), el ente rector encargado de modificar las reglas del deporte más popular del planeta.

En caso de que el visto bueno llegue en los próximos días, la nueva norma se aplicaría por primera vez en el duelo que protagonizarán Tranmere y Rochdale por la ronda preliminar de la Copa de la Liga inglesa, el próximo 1° de agosto. Si el banco de pruebas es exitoso, la IFAB no vería con malos ojos incorporar esta modificación de forma permanente a las reglas del juego a nivel mundial a partir de la temporada 2027-28.

Vale la pena destacar que esta iniciativa va en línea con las flamantes reglas que aplicó la FIFA en la última Copa del Mundo, algunas de las cuales también adoptó el fútbol argentino a partir de esta nueva temporada, siempre con el objetivo primario de desalentar las interrupciones constantes e incrementar el tiempo neto de juego.

Algunas de las reglas adoptadas a partir de la última Copa del Mundo y que también se aplicarán en el fútbol argentino se corresponde con el límite de 5 segundos para realizar los saques de banda. También, la nueva tolerancia de 10 segundos para las modificaciones. Recordemos que hace dos años se aprobó la tolerancia de 8 segundos para que los arqueros pongan en juego la pelota. En caso de no hacerlo, el equipo rival dispondrá automáticamente de un tiro de esquina.