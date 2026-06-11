Será durante el Mundial: Boca y River ya conocen la fecha en la que deberán jugar por Copa Argentina

Los partidos que quedaron pendientes del semestre anterior se disputarán con la Copa del Mundo todavía en marcha.

Boca y River ya conocen la fecha para sus partidos pendientes de la Copa Argentina.

La organización de la Copa Argentina confirmó las fechas de los partidos que quedaron pendientes de los 16avos de final. Boca y River recibieron la mala noticia de que estos se disputarán con el Mundial 2026 todavía en marcha, por lo que podrían perder algunos jugadores para el duelo.

El tema había generado polémica , ya que todos los clubes se habían comprometido a jugar esa instancia en la previa de la Copa del Mundo, pero finalmente hubo cinco enfrentamientos que no se disputaron.

Una de las grandes dudas que había dejado el primer semestre del fútbol argentino era cuando se iban a jugar los partidos pendientes por los 16avos de la Copa Argentina, con cuatro de los cinco grandes que no habían disputado sus cruces.

16AVOS DE COPA ARGENTINA... ¡¡EN PLENO MUNDIAL!! Boca jugará ante Sarmiento el jueves 16/7, mientras que River se medirá ante Aldosivi el viernes 17/7 Además: Ind. Rivadavia vs. Tigre y Racing vs. Defensa, ambos el 16/7, mientras que San Lorenzo vs. Riestra se… pic.twitter.com/fsrU67SJiv

Aunque no se confirmaron ni los horarios ni las sedes, ya se saben las fechas: el primero de los cruces pendientes será Independiente Rivadavia contra Tigre, el domingo 12/7. El ganador se enfrentará al que pase entre River y Aldosivi, el viernes 17/7.

El mismo día que el Millonario, se jugará el duelo entre San Lorenzo y Riestra. El ganador jugará en octavos de final contra Gimnasia de La Plata, que venció a Acassuso, en un encuentro disputado en abril.

Por la parte baja de ese lado del cuadro, Racing enfrentará a Defensa y Justicia el jueves 16/7, para decidir el rival del último campeón del fútbol argentino, Belgrano de Córdoba. El mismo día, Boca se medirá ante Sarmiento, y el ganador jugará ante Vélez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/2065192747535896609?s=20&partner=&hide_thread=false Fechas confirmadas para los partidos restantes de los 16avos de Final de #NuestraCopa #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/MkObi1TYBT — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) June 11, 2026

Los partidos se realizarán con el Mundial 2026 todavía en marcha, ya que la final del torneo será el 19 de julio. Esto podría traer malas noticias para algunos equipos que tienen a sus figuras en diversos planteles, como es el caso de Boca con Leandro Paredes y River con Gonzalo Montiel.

Ander Herrera se va de Boca

Ander Herrera dejará de ser jugador de Boca Juniors. La noticia fue adelantada por el periodista César Luis Merlo, especialista en mercado de pases, quien aseguró que la decisión ya está tomada y fue impulsada por el propio futbolista español.

"Ander Herrera deja de ser jugador de Boca Juniors. Estoy en condiciones de confirmarlo. Es en buenos términos", afirmó Merlo este jueves, aunque aclaró que desconoce cuándo se oficializará. El mediocampista, que cumplirá 37 años en agosto, tenía contrato vigente hasta el 31 de diciembre, por lo que su ciclo en la Ribera terminará seis meses antes de lo previsto y no disputará el Torneo Clausura.

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@CLMerlo



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Según trascendió, no existe conflicto entre las partes y la salida se concretará de manera amistosa. La determinación llega en un momento particular del calendario, con el fútbol argentino en pausa por la disputa del Mundial 2026.

El vasco había llegado a Boca en enero de 2025, procedente del Athletic Bilbao, para cumplir el sueño que le había transmitido su padre, Pedro, fanático del club. En su presentación junto a Juan Román Riquelme lo definió como el más grande de Sudamérica y aseguró que quería poder decir, al final de su carrera, que había vestido esa camiseta.