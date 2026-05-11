La AFA había anunciado un incremento en los premios de la Copa Argentina 2026 , beneficiando al campeón y a los ganadores de cada fase.

¿Cuánto dinero se llevará el campeón de la Copa Argentina 2026? La AFA confirmó los nuevos montos para el torneo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió el premio que cobrará el equipo que salga campeón de la Copa Argentina 2026 . Así lo hizo saber en la resolución que emitió la mesa directiva del Comité Ejecutivo el pasado 20 de marzo en el Boletín N°6850.

Los clubes se habían quejado repetidamente por los bajos montos que otorga el torneo 2026 , por lo que la casa madre del fútbol nacional decidió actualizarlos y subirlos .

Sin embargo, las cifras siguen muy por debajo de certámenes similares del continente. Por ello, para los clubes de Primera División, su mayor atractivo no es económico sino deportivo, ya que lograr el título clasifica directamente a la zona de grupos de la Copa Libertadores.

De cuánto es el premio por ganar la Copa Argentina 2026

Según confirmó la AFA, el ganador de la gran final recibirá un cheque por $200.000.000.

Sin embargo, este no será el premio total, ya que el torneo otorga montos por cada ronda ganada. De esta manera, si un club de Primera División sale campeón, en total embolsará $496.600.000, lo que equivale a unos 360.000 dólares al tipo de cambio actual.

El sistema confirmado por la AFA marca una diferencia de entrada. Solo por participar, los conjuntos de Primera cobrarán $12.100.000, mientras que los del Ascenso recibirán $9.400.000.

Desde ese momento, el esquema comienza a premiar el rendimiento deportivo en cada ronda eliminatoria y le otorga el mismo monto a todos los equipos que vayan avanzando, sin importar su categoría.

La resolución de la AFA precisó que los ganadores de los 32avos embolsarán $18.200.00, mientras los equipos que logren superar los 16avos obtendrán $39.900.000. En octavos de final, el premio asciende a $53.300.000 y en los cuartos salta a $66.600.000. Los ganadores de las semifinales recibirán $106.500.000 y el flamante campeón contará con un cheque por $200.000.000.

Por lo tanto, así queda la escala anunciada por la AFA:

Por participación (Clubes de Primera División) : $12.100.000

: $12.100.000 Por participación (Clubes del Ascenso) : $9.400.000

: $9.400.000 32avos. de final: $18.200.000

$18.200.000 16avos. de final : $39.900.000

: $39.900.000 Octavos de final: $53.300.000

$53.300.000 Cuartos de final: $66.600.000

$66.600.000 Semifinal : $106.500.000

: $106.500.000 Final: $200.000.000

La diferencia económica de la Copa Argentina con la Copa de Brasil y otros torneos

Pese al aumento en los premios, la Copa Argentina aún está lejísimos de los montos que otorgan otros torneos similares.

Por ejemplo, el año pasado, Corinthians recibió más de 77 millones de reales (unos 13,6 millones de dólares) por ser campeón de la Copa do Brasil, mientras que el subcampeón Vasco Da Gama cobró 33 millones de reales (casi 6 millones de dólares). Para los clubes que inician desde la primera ronda, el acumulado hasta el título supera los 100 millones de reales (casi 18 millones de dólares).

Si se compara con los torneos continentales, la diferencia también es abismal. La Copa Libertadores le otorga 1 millón de dólares a cada club solo por participar, mientras que entrega 340 mil dólares por cada victoria en zona de grupos, apenas 20 mil dólares menos de lo que recibe el campeón de Copa Argentina. Por su parte, la Copa Sudamericana otorga 125 mil dólares por cada encuentro ganado.