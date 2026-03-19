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Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana: con quién juegan los argentinos

Todos los equipos nacionales clasificados conocieron a sus rivales en las competencias internacionales del 2026.

Se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Los doce equipos argentinos ya conocen sus rivales en las fases de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana. Los conjuntos del ámbito local empiezan el sueño de levantar títulos internacionales, con Boca y River como grandes candidatos en sus respectivos campeonatos.

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La Libertadores tiene a seis equipos argentinos que disputarán el torneo: Boca, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Platense, Lanús e Independiente Rivadavia. En el sorteo, todos los conjuntos locales conocieron sus complicados grupos.

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Boca enfrentará a Cruzeiro, que lo dejó afuera en su último torneo internacional, además de que jugará contra Barcelona de Ecuador, que dejó afuera a Argentinos Juniors en el repechaje y tiene a Darío Benedetto en su plantel. Estudiantes, por su parte, compartirá grupo con Flamengo, que lo sacó por penales en la última Libertadores.

Por el lado de la Copa Sudamericana, también son seis los conjuntos argentinos que conocieron sus grupos para el torneo: River Plate, San Lorenzo, Racing, Riestra, Tigre y Barracas Central.

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River tendrá viajes largos, al contrario de lo que pidió el Chacho Coudet en la previa. Como curiosidades, San Lorenzo recibirá a Neymar en Bajo Flores, y Racing reeditará la edición de la Recopa Sudamericana 2025, en la que venció a Botafogo.

Cabe recordar, que según el reglamento, no podía darse un encuentro de dos equipos argentinos en esta fase, por lo que cuando se daba el orden de salida se movían instantáneamente a otros grupos.

Así fue el sorteo de la Copa Libertadores

Boca, el único equipo de los argentinos que integraba el bombo uno de los cabeza de serie, competirá en el grupo D y jugará ante Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador.

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Lanús, vigente campeón de la Sudamericana y la Recopa, será parte del grupo G con Liga de Quito, Always Ready de Bolivia y Mirassol de Brasil. Por su parte, Estudiantes de La Plata, cuatro veces campeón, disputará el grupo A contra Flamengo, Cusco de Perú e Independiente Medellín.

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Rosario Central, que clasificó por ser el campeón de la tabla anual y tiene a Ángel Di María como gran figura, participará en el grupo H y jugará ante Independiente del Valle, Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela.

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Platense, campeón del Torneo Apertura 2025 enfrentará a Peñarol, Corinthians e Independiente Santa Fe en el grupo E. Por su parte, el ganador de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia, compartirá el grupo C con Fluminense, Bolívar y La Guaira de Venezuela.

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Así fue el sorteo de la Copa Sudamericana

River, cabeza de serie, integrará el grupo H y jugará contra Bragantino, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela. Racing, el otro argentino del bolillero uno, enfrentará en el grupo E a Caracas, Independiente de Bolivia y Botafogo.

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San Lorenzo, el otro grande que jugará la Sudamericana, competirá en el grupo D contra Santos, Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay. Tigre, por su parte, forma parte del grupo A con América de Cali, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú.

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Riestra, que hace su estreno en competencias internacionales, estará en el grupo F con Gremio, Palestino y Montevideo City Torque. Barracas, también debutante, jugará contra Olimpia, Vasco Da Gama y Audax Italiano en el grupo G.

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