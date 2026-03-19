Los rivales que le tocaron a Boca y River en los simulacros de los sorteos de la Libertadores y Sudamericana

Como acostumbra la Conmebol, un día antes del sorteo oficial llevó a cabo el ensayo donde se pudo ver que le puede tocar a cada uno.

Como es habitual en el día previo al sorteo de las copas Libertadores y Sudamericana , la Conmebol realizó un simulacro para constatar que todo funcione correctamente y para terminar de instruir a quienes serán los protagonistas de sacar las bolillas.

Si bien es algo que no tiene ninguna influencia en lo que pueda pasar este jueves desde las 20 en Luque, Boca y River tuvieron una primera aproximación a lo que les podría llegar a tocar en la fase de grupos de las competencias que le toca afrontar a cada uno.

El equipo de Claudio Úbeda no la sacó tan barata en este simulacro: fue emparejado con Cruzeiro (uno de los más fuertes del bombo 2, junto al Corinthians), Junior de Barranquilla (el más picante del 3) y Deportes Tolima, que llega luego de vencer a Deportivo Táchira y O’Higgins en el repechaje (por eso puede haber dos colombianos). Si bien es candidato para pasar a octavos, un grupo así como le salió este miércoles lo podría complicar en el desarrollo.

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Por su parte, con River el simulacro fue más benévolo: Cienciano (juega a poco más de 3.000 metros de altura, amén de que le ganó una final al Millonario), Boston River de Uruguay (uno de los más débiles del bombo 3) y el Recoleta FC de Paraguay, debutante en copas internacionales. Si le llegara a tocar esto el jueves, Coudet festejaría: evitaría a los brasileños, de los cuales le podrían llegar a tocar dos porque Botafogo bajó de la Fase 3 de la Libertadores (en el bombo 2, además, están Bragantino y Vasco da Gama).

Se vienen los sorteos de la Libertadores y la Sudamericana: día, horario y TV

Está todo definido para el sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana de este 2026. Ya conocemos a los 32 equipos que disputarán la fase de grupos del certamen más importante del continente a nivel clubes y a los 32 que harán lo propio en la "otra mitad de la gloria".

Habrá seis equipos argentinos en cada una de las competiciones internacionales: Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia participarán del máximo certamen continental, mientras que River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Riestra y Barracas jugarán la Gran Conquista.

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Los sorteos de ambas competiciones se desarrollarán este jueves 19 de marzo a las 20:00 en la sede de Luque, Paraguay. Primero se realizará el de la Sudamericana y, a continuación, el de la Libertadores. El mismo se podrá ver en vivo por el canal oficial de Conmebol en YouTube.

En el sorteo de la Libertadores, Boca será cabeza de serie, en el bombo 2 estarán Estudiantes y Lanús, en el 3 Rosario Central y en el 4 Platense e Independiente Rivadavia. Mientras que para el de la Sudamericana, River y Racing serán parte del bombo 1, mientras que en el copón 2 estarán San Lorenzo y Tigre, y finalmente en el 4 los debutantes Barracas Central y Deportivo Riestra.