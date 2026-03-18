Se vienen los sorteos de la Libertadores y la Sudamericana: día, horario y TV

Está todo definido para el sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana de este 2026. Ya conocemos a los 32 equipos que disputarán la fase de grupos del certamen más importante del continente a nivel clubes y a los 32 que harán lo propio en la "otra mitad de la gloria".

Los sorteos de ambas competiciones se desarrollarán este jueves 19 de marzo a las 20:00 en la sede de Luque, Paraguay. Primero se realizará el de la Sudamericana y, a continuación, el de la Libertadores. El mismo se podrá ver en vivo por el canal oficial de Conmebol en YouTube.

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En el sorteo de la Libertadores, Boca será cabeza de serie, en el bombo 2 estarán Estudiantes y Lanús, en el 3 Rosario Central y en el 4 Platense e Independiente Rivadavia. Mientras que para el de la Sudamericana, River y Racing serán parte del bombo 1, mientras que en el copón 2 estarán San Lorenzo y Tigre, y finalmente en el 4 los debutantes Barracas Central y Deportivo Riestra.

Las fechas a tener en cuenta

La fase de grupos de la Copa Libertadores dará comienzo el martes 7 de abril con la disputa de la primera fecha. La segunda fecha será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera tendrá lugar entre el 28 y el 30 de abril, la cuarta se jugará entre el 5 y el 7 de mayo, la quinta se hará entre el 19 y el 21 de mayo mientras que la sexta y última jornada tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo.

En la semana del 6 de junio será el sorteo del cuadro de octavos rumbo a la gran final. Los octavos, por su parte, se harán entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos de jugarán entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales se desarrollarán entre el 14 y el 22 de octubre y la gran final está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

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Al igual que en la Libertadores, la fase de grupos de la Copa Sudamericana dará comienzo el martes 7 de abril con la disputa de la primera fecha. La segunda será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera tendrá lugar entre el 28 y el 30 de abril, la cuarta se jugará entre el 5 y el 7 de mayo, la quinta se hará entre el 19 y el 21 de mayo mientras que la sexta y última jornada tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo.

En la semana del 6 de junio será el sorteo del cuadro de octavos rumbo a la gran final. Los octavos se harán entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos de jugarán entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales se desarrollarán entre el 14 y el 22 de octubre y la gran final se jugará el 21 de noviembre en Barranquilla.