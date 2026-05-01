Un mimo al socio: el gesto de Independiente Rivadavia luego de otro triunfo por Libertadores.

Tras la goleada de ayer ante Deportivo La Guaira, la dirigencia de La Lepra sorprendió a sus hinchas con un comunicado.

Ayer por la tarde, Independiente Rivadavia de Mendoza goleó por 4 a 1 a La Guaira de Venezuela por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores . La Lepra estira su gran presente en el plano futbolístico. Sin embargo, fuera de la cancha, libra una guerra fría con el gobierno mendocino en la cuál quedaron en el medio los hinchas del equipo dirigido por Alfredo Berti. En ese contexto, a través de un comunicado, la institución dio a conocer la medida que tomará, la misma, beneficia en gran medida al socio del club.

En las últimas horas, Independiente Rivadavia protagonizó un fuerte cruce institucional con el gobierno de Mendoza luego de una polémica situación ocurrida en el marco de su partido ante La Guaira. La entidad decidió dar un paso al frente y anunció que se hará cargo de las multas de tránsito que recibieron sus hinchas en las inmediaciones del Estadio Malvinas Argentinas.

Toda esta historia se originó en la previa del encuentro, a partir de una serie de decisiones tomadas por el gobierno provincial que alteraron el contexto y generaron un fuerte malestar entre los simpatizantes. La gestión encabezada por Alfredo Cornejo dispuso la prohibición del uso de transporte público para trasladarse al estadio, lo que obligó a miles de hinchas a recurrir a vehículos particulares. A esta medida se sumó la falta de control en las zonas cercanas, donde proliferaron los denominados “trapitos”, que cobraban sumas elevadas por permitir estacionar.

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Ante la escasez de alternativas y la necesidad de asistir al partido, muchos simpatizantes optaron por dejar sus autos en lugares no habilitados dentro del Parque General San Martín. Esa situación derivó en un operativo de control que terminó con la confección de cientos de multas de tránsito.

La banca de Independiente Rivadavia a sus socios

El reclamo de los hinchas de Independiente Rivadavia no tardó en hacerse visible, principalmente a través de redes sociales, donde apuntaron directamente contra las autoridades provinciales. La crítica central giró en torno a lo que consideraron una “trampa”: al eliminar opciones de transporte y no garantizar condiciones adecuadas para estacionar, sostienen que se empujó a los asistentes a una situación inevitable.

Frente a este escenario, el club tomó una decisión que generó repercusión inmediata. A través de un comunicado oficial, Independiente Rivadavia anunció que acompañará a sus socios y se hará cargo de las infracciones. “Vivimos otra noche histórica de CONMEBOL Libertadores y la fiesta tiene que ser completa. A los socios que hayan sido notificados con infracciones de tránsito en los alrededores del Malvinas, les pedimos que se acerquen a nuestra sede para gestionar la solución. Nosotros nos ocupamos del resto”, expresó la institución.

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Además, detalló el procedimiento que deberán seguir los afectados: deberán presentarse en la sede con el carnet de socio digital, el acta de infracción original y la licencia de conducir para iniciar el trámite correspondiente. La postura del club no solo busca aliviar la carga económica de sus hinchas, sino también enviar un mensaje político claro frente a lo sucedido. En el cierre del comunicado, la institución reforzó su vínculo con los simpatizantes: “Vos seguí disfrutando del presente del equipo. La Lepra es familia, ESTAMOS TODOS JUNTOS”.

El episodio abre un nuevo capítulo en la relación entre el fútbol y las autoridades locales, y deja en evidencia las tensiones que pueden surgir cuando la organización de eventos masivos no contempla soluciones integrales para los asistentes.