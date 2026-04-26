Escándalo en el clásico mendocino: lo echaron por tirarle del pelo a un rival y se fue haciendo gestos

El clásico mendocino entre Gimnasia e Independiente Rivadavia dejó una imagen insólita que terminó de quebrar el partido: la expulsión de Franco Saavedra . El lateral izquierdo vio la tarjeta roja a los 26 minutos del segundo tiempo tras una agresión infantil pero evidente sobre Matías Fernández. El defensor le tiró del pelo en una jugada sin trascendencia , a pocos metros del árbitro Facundo Tello, que no dudó en sancionarlo. La acción se dio cuando su equipo ya caía 2-1 y terminó condicionando definitivamente el desarrollo del encuentro.

Hasta ese momento, el partido había tenido un arranque frenético, con el Lobo golpeando primero a los pocos segundos de juego . Sin embargo, la Lepra reaccionó rápido y dio vuelta el marcador con autoridad, mostrando el gran presente que atraviesa en la temporada. En ese contexto de tensión y dominio local, la salida del defensor resultó un golpe letal para Gimnasia. Con un jugador menos y en desventaja, el equipo visitante perdió toda capacidad de reacción.

Lejos de asumir el error, Saavedra protagonizó otra escena polémica, ya que se retiró del campo haciendo gestos hacia la tribuna rival. Simuló tener frío y besó el escudo, en una actitud desafiante que no hizo más que aumentar la bronca de los hinchas locales. Su salida dejó a su equipo en una situación crítica, tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Los de Alfredo Berti aprovecharon ese contexto y desplegó todo su potencial ofensivo. El resultado final, un contundente 5-1, reflejó la diferencia que hubo en el tramo final del encuentro.

El equipo dirigido por el ex Argentinos Juniors atraviesa un momento extraordinario y lo ratificó en el derbi, donde fue ampliamente superior. Con figuras como Matías Fernández en la conducción y un ataque demoledor, Independiente Rivadavia no solo ganó, sino que dio una verdadera exhibición. El triunfo se suma a una campaña que lo tiene como protagonista en todos los frentes: lidera su zona, la tabla anual y también compite con solidez a nivel internacional en la Copa Libertadores.

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Cómo fueron los goles en el triunfazo de Independiente Rivadavia

En cuanto a los tantos, la Lepra construyó la goleada tras comenzar en desventaja por el tanto tempranero del Lobo al minuto de juego. La reacción llegó con el empate de Studer, que apareció en el área para conectar de cabeza, mientras que Sartori dio vuelta el resultado con una definición precisa tras una jugada colectiva. Luego, Arce amplió la ventaja con olfato goleador dentro del área, Costa marcó el cuarto nuevamente por la vía aérea tras una pelota parada y Bucca selló el 5-1 con una definición contundente que desató la fiesta en el Gargantini.