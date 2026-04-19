La sorprendente dedicatoria del capitán de Independiente a Pablo Grillo, el fotógrafo baleado

Luego de la victoria sobre Defensa y Justicia, Iván Marcone mencionó al reportero gráfico que recibió un disparo el año pasado.

No es habitual que un futbolista se involucre en cuestiones ajenas a su actividad. Por eso fue sorprendente lo que dijo el capitán de Independiente , Iván Marcone , luego de la victoria del sábado sobre Defensa y Justicia, por 3 a 1, en el estadio Ricardo Bochini-Libertadores de América.

El referente del Rojo le dedicó el triunfo de Independiente a Pablo Grillo , fotógrafo identificado con el club de Avellaneda, quien fuera baleado en la cabeza por un gendarme cuando cubría una protesta de jubilados en marzo de 2025.

El mediocampista fue elegido por la transmisión de ESPN como la figura y eligió ese momento para enviarle un mensaje público y marcar su acompañamiento en medio de la recuperación del reportero gráfico.

En esas declaraciones televisivas tras el encuentro, Marcone sostuvo que Grillo “se está recuperando”, remarcó que “es un hincha más” y cerró con una frase contundente: “que se haga justicia”. Además, expresó el deseo de que pronto pueda volver a estar en una cancha acompañando al equipo.

El nombre del fotógrafo se viralizó nuevamente luego de que Marcone lo mencionara públicamente.

Embed "Pablo Grillo":

Por el comentario de Iván Marcone tras la victoria de Independiente pic.twitter.com/iM7Y74mLvR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 19, 2026

Independiente se impuso como local por 3-1, en el partido válido por la fecha 15 del Apertura donde revirtió el resultado y terminó celebrando con goles de Gabriel Ávalos, Maximiliano Gutiérrez y Lautaro Millán. La cuenta se abrió por el tanto de penal de Aaron Molinas para la visita.

El respaldo del mundo Independiente a Grillo no es nuevo: en marzo de 2025, tanto el club como integrantes del plantel ya habían manifestado públicamente su apoyo al fotógrafo, reconocido hincha del Rojo.