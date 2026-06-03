Alerta en el tenis: la impactante declaración de Sabalenka tras quedar eliminada en el Roland Garros.

La bielorrusa Aryna Sabalenka (1° del ranking mundial de la WTA) perdió un insólito e increíble partido ante Diana Shnaider (23°), en el que lideraba 6-3 y 5-3 y en el que cedió 10 games de manera consecutivos y terminó 3-6, 7-5 y 6-0, en los cuartos de final de Roland Garros 2026 . Esto significará, al menos, un año más en el que la bielorrusa no podrá conquistar el trofeo en París.

Luego de lo que fue su dura eliminación, la cuatro veces campeona de Grand Slam pasó por la conferencia de prensa y dejó fuertes declaraciones al respecto en los que puso en duda su futuro en el deporte: "Sin pensamientos, sin emociones. Quiero dejar el tenis ahora mismo. Ya veremos en unos días. Espero poder volver a la senda mentalmente".

Luego, agregó: "Tengo que dar un paso atrás y entender. Estoy tan cansada de perder algunos partidos no de la mejor manera porque estaba demasiado emocional. Tengo que pensar abiertamente qué está pasando en mi cabeza en esos momentos. Tengo que descubrir qué no está funcionando a veces en esos momentos".

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Las próximas semanas serán fundamentales para Sabalenka, quien perderá 910 puntos en el ranking por no defender los puntos hechos en 2025, cuando fue finalista. En Wimbledon, la bielorrusa tendrá que defender las semifinales alcanzadas en la temporada anterior. 947 unidades separan a Aryna de su máxima perseguidora, Elena Rybakina (2°).

La increíble derrota de Sabalenka en Roland Garros

La rusa Diana Shnaider (25°) le dio vuelta un partido increíble a la bielorrusa y número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, y se metió en las semifinales de Roland Garros. Shnaider, que quiere dar el golpe en el Grand Slam parisino, se impuso por 3-6, 7-5 y 6-0 luego de 2 horas y 12 minutos de juego.

El encuentro comenzó muy complicado para Shnaider, ya que Sabalenka se impuso cómodamente en el primer set y lideraba 4-1 en el segundo e incluso llegó a sacar para quedarse con el triunfo. Sin embargo, la rusa protagonizó una impresionante reacción para dar vuelta la historia ante una Sabalenka que iba perdiendo cada vez más la paciencia a medida que pasaban los juegos.

Primero Shneider pudo revertir la situación en el segundo set para imponerse por 7-5, mientras que en el set definitivo pasó por arriba a su oponente con un contundente 6-0. Gracias a este gran triunfo, la rusa de solo 22 años regresará al top 20 del ranking WTA y sigue firme en la búsqueda de su primera conquista en un Grand Slam.

Sabalenka, por su parte, dejó pasar una oportunidad única para ganar por primera vez en su carrera el Grand Slam que se lleva a cabo en el polvo de ladrillo parisino. La rival de Shnaider en las semifinales este jueves será la polaca Maja Chwalinska, que más temprano derrotó a la rusa Anna Kalinskaya (22°) por 7-6(3) y 6-3, tras una hora y 54 minutos de encuentro. La otra semifinal, que también se disputará este jueves, tendrá como protagonistas a la rusa Mirra Andreeva (8°) y a la ucraniana Marta Kostiuk (15°).