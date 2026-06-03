La increíble victoria de la número 25 del ranking sobre Sabalenka en Roland Garros

La mejor del planeta en el tenis femenino ganaba fácil y quedó eliminada luego de un desenlace inesperado.

La rusa Diana Shnaider (25°) le dio vuelta un partido increíble a la bielorrusa y número 1 del mundo, Aryna Sabalenka , y se metió en las semifinales de Roland Garros .

Shnaider, que quiere dar el golpe en el Grand Slam parisino, se impuso por 3-6, 7-5 y 6-0 luego de 2 horas y 12 minutos de juego.

El encuentro comenzó muy complicado para Shnaider , ya que Sabalenka se impuso cómodamente en el primer set y lideraba 4-1 en el segundo e incluso llegó a sacar para quedarse con el triunfo.

Sin embargo, la rusa protagonizó una impresionante reacción para dar vuelta la historia ante una Sabalenka que iba perdiendo cada vez más la paciencia a medida que pasaban los juegos.

Primero Shneider pudo revertir la situación en el segundo set para imponerse por 7-5, mientras que en el set definitivo pasó por arriba a su oponente con un contundente 6-0.

Gracias a este gran triunfo, la rusa de solo 22 años regresará al top 20 del ranking WTA y sigue firme en la búsqueda de su primera conquista en un Grand Slam.

Sabalenka, por su parte, dejó pasar una oportunidad única para ganar por primera vez en su carrera el Grand Slam que se lleva a cabo en el polvo de ladrillo parisino.

La rival de Shnaider en las semifinales este jueves será la polaca Maja Chwalinska, que más temprano derrotó a la rusa Anna Kalinskaya (22°) por 7-6(3) y 6-3, tras una hora y 54 minutos de encuentro.

Chwalinska, de 24 años, llegó a este torneo como la número 114 del ranking, por lo que debió superar los tres partidos de la clasificación.

Gracias a esta increíble actuación se aseguró escalar al menos hasta el puesto número 30 e incluso podría terminar en el top 15 en caso de consagrarse campeona.

La otra semifinal, que también se disputará este jueves, tendrá como protagonistas a la rusa Mirra Andreeva (8°) y a la ucraniana Marta Kostiuk (15°).

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Qué dijo Shnaider

“Honestamente estoy sin palabras. Estoy súper feliz. Obviamente hoy las condiciones fueron un poco difíciles con el viento. Primera vez jugando contra Aryna. Súper nerviosa. Jugando los cuartos de final por primera vez. En el primer set solo estaba tratando de adaptarme a su juego. Luego a las condiciones y al viento. Tratando de descifrar cómo jugar. Solo estaba tratando de concentrarme punto por punto, sin pensar en el marcador. Pensaba, 'está bien, son condiciones difíciles. Ella es la número 1 del mundo. Así que solo intentaré dar lo mejor de mí hasta el final y ver qué pasa'. Solo luché por cada punto. Intenté correr por cada pelota y hacer que cayera un poco más dentro de la pista”, afirmó la rusa tras su impactante triunfo.

“Definitivamente una victoria súper especial. Siento que en el tercer set finalmente encontré mi ritmo y cómo jugar, dónde ser más defensiva y dónde atacar. El tercer set fue el que debería haber apuntado desde el principio. Súper feliz de haber logrado terminar en una nota alta y no empezar en una nota alta . Definitivamente un torneo súper especial para mí aquí", agregó.

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El tenista checo que es hincha de Gimnasia de La Plata

Jakub Mensik, que actualmente se encuentra en las semifinales de Roland Garros y quiere dar el gran golpe, cuenta con la peculiaridad de que simpatiza por Gimnasia y Esgrima La Plata.

Luego de uno de sus triunfos en el segundo Grand Slam del año durante la edición 2025, Mensik fue consultado durante una entrevista televisiva acerca de si prefería a Estudiantes o a Gimnasia, los dos equipos más poderosos de La Plata. Pese a reconocer no saber "realmente qué opino de esos equipos", confesó que tiene preferencia por el "Lobo".

Esto se debe a que su pareja es la argentina Josefina Carino Usabarrena, hincha fanática de Gimnasia y Esgrima La Plata.

mensik tenis Josefina Carino Usabarrena

El año pasado, la joven platense explicó cómo fue que se conocieron: “Yo llego a Valencia y empiezo a trabajar en un restaurante italiano. Y esa noche era mi último día trabajando de camarera. Llego y me dicen que tenía una mesa VIP de tenistas. Ya habían venido días anteriores otros equipos por la Copa Davis. Y ese día era el equipo de República Checa. Había varios jugadores, estaba todo el equipo, y Jakub también. Y nos conocimos ahí. Fue una interacción al principio muy de camarera y cliente, pero hubo algo… no sé, en el aire, que nos conectó. La historia siguió… y ahora ya llevamos más de un año y medio juntos”.