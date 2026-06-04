Mundial 2026: la FIFA introduce cambios de reglamento contra el tiempo muerto en el fútbol

Pier Luigi Collina lidera las modificaciones que se aplicarán en la próxima Copa del Mundo. Los árbitros tendrán nuevas pautas que pueden confundir al público acostumbrado a reglas tradicionales.

La FIFA prepara importantes modificaciones reglamentarias para el Mundial 2026 que buscan combatir el tiempo muerto y agilizar el juego. Las nuevas reglas, implementadas bajo la supervisión de Pier Luigi Collina , responsable del arbitraje en la FIFA, generan interrogantes sobre cómo el público asimilará los cambios en la competencia más importante del fútbol.

Collina, recordado como el único árbitro en ser portada de un videojuego de fútbol y por haber dirigido la final del Mundial 2002 entre Brasil y Alemania, ahora lidera la transformación del reglamento desde su posición en la FIFA, tras su paso por la UEFA. Lo particular de este Mundial es que las modificaciones llegarán sin el período de adaptación habitual.

"Es muy raro este mundial, es muy raro porque en general se suelen incorporar las reglas antes para que lleguen un poquito más masticadas al mundial", explicó Gustavo Fassa , especialista en arbitraje, en el streaming LM Neuquén en vivo .

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Cambios que marcarán diferencia

Las nuevas disposiciones apuntan específicamente a reducir el tiempo muerto durante los encuentros, un tema que ha generado debate en los últimos años debido a las interrupciones constantes que afectan el ritmo de juego. Aunque las modificaciones específicas aún están siendo comunicadas a las federaciones, se espera que incluyan criterios más estrictos sobre simulaciones, pérdida de tiempo y situaciones de juego detenido.

La implementación de estas reglas en un torneo de la magnitud del Mundial 2026 representa un desafío para árbitros y equipos por igual. A diferencia de otros cambios reglamentarios que se prueban en competencias menores antes de llegar a la máxima cita, estas modificaciones se estrenarán directamente en el escenario más importante del fútbol mundial.

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Fassa, que además es director de la escuela de árbitros de LIFUNE, advirtió que será "difícil de asimilar visualmente" para quienes sigan los partidos, considerando que el público en general no está familiarizado con los detalles técnicos del reglamento.

El trasfondo de estas decisiones también revela tensiones en el mundo arbitral. Según trascendió, árbitros que dirigieron finales de competencias UEFA no fueron convocados para el Mundial, lo que evidencia la existencia de criterios diferenciados entre las distintas confederaciones. El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones participantes, lo que implica más partidos y mayor exposición de las decisiones arbitrales.