Bomba en el Real Madrid: Florentino Pérez anunció al nuevo entrenador, si gana las elecciones

A la vez, el candidato opositor Enrique Riquelme aseguró que si él es el elegido traerá a dos fichajes de renombre.

Florentino Pérez movió fuerte en la recta final de la campaña presidencial del Real Madrid y anunció este miércoles que José Mourinho será su entrenador si gana las elecciones. La confirmación llegó a través de un video difundido en las redes de su candidatura, donde el portugués apareció con la camiseta blanca y aceptó el desafío con un breve mensaje: "Sí".

La jugada también tuvo un objetivo político dentro del club. Florentino compite contra Enrique Riquelme , empresario español ligado al sector energético, que logró validar su candidatura y forzó la primera elección con dos postulantes en el Real Madrid después de dos décadas. En ese escenario, el oficialismo buscó instalar un nombre de peso para marcar la agenda antes de la votación.

Mourinho ya conoce de cerca el banco del Santiago Bernabéu. El portugués dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, en una etapa atravesada por la rivalidad con el Barcelona de Pep Guardiola y Lionel Messi. En ese ciclo conquistó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de devolverle al equipo un perfil competitivo muy marcado.

Del otro lado, Riquelme intenta seducir a los socios con una propuesta deportiva de alto impacto. En su paso por El Hormiguero, el candidato fue directo sobre sus principales objetivos de mercado: “Erling Haaland y Rodri son mis fichajes estrella si me convierto en presidente del Real Madrid”. Además, sostuvo que tiene elegido a otro entrenador para su proyecto, aunque por ahora no reveló quién sería.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fballers4ever/status/2062290136260284523&partner=&hide_thread=false Enrique Riquelme anuncia en El Hormiguero que su fichaje estrella es Haaland.



Además, ha firmado ante notario que si es elegido presidente y no acaban llegando ni Rodri ni él...



Le paga la cuota de socio a los 100.000 socios del Real Madrid.pic.twitter.com/eBbQUKQ0qd — Fballers4ever (@fballers4ever) June 3, 2026

Las elecciones presidenciales del Real Madrid serán el domingo 7 de junio de 2026 en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Allí, los socios definirán si Florentino Pérez continúa al frente del club con Mourinho como gran carta deportiva o si Riquelme logra imponer un cambio de rumbo.

Mercado de pases: en la vereda de en frente, Barcelona busca a Julián Álvarez

El Barcelona ya mira la temporada 2026/27 y colocó el nombre de Julián Álvarez en lo más alto de sus prioridades para el próximo mercado de pases.

La conducción del equipo culé llevó a cabo un cónclave clave con el entorno del jugador del Atlético de Madrid con el propósito de profundizar los términos de una eventual incorporación, luego de avanzar de manera determinante en la contratación del extremo inglés Anthony Gordon.

De acuerdo con las informaciones que dan los medios españoles, el director deportivo Deco lideró una reunión junto a directivos de la mesa chica del presidente Joan Laporta y los apoderados legales del campeón del mundo. Durante el encuentro, ambas partes ratificaron la firme voluntad de confluir en un futuro traspaso y delinearon las pautas para intentar aproximarse a un entendimiento contractual definitivo.

Julián Alvarez atlético madrid Portada

Pese al optimismo reinante en Cataluña, el club deberá afrontar la instancia más compleja de la operación: la negociación formal con el Atlético de Madrid. En la dirigencia madrileña están al tanto desde hace meses respecto del interés que genera su estrella en el ´Barça´, aunque las oficinas del Metropolitano todavía no recibieron ningún ofrecimiento formal por el pase del jugador.

La cúpula del conjunto rojiblanco no contempla otorgar facilidades para desprenderse de uno de sus baluartes ofensivos. Desde España señalaron que las pretensiones del equipo dirigido por Diego Simeone se ubicarían en torno a los 150 millones de euros para convalidar una transferencia.